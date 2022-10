Amazon Prime Day, le migliori offerte lampo in elettronica, casa e sport

Tutti pazzi per il nuovo Prime Day di Amazon, che questa volta dura due giorni, dall’11 al 12 ottobre: se non siete ancora riusciti a guardare le offerte, non preoccupatevi, c’è ancora tempo fino alle 23.59 di oggi mercoledì 12 ottobre per effettuare gli acquisti di migliaia di prodotti super scontati e con promozioni davvero esclusive.

Qui tutte le offerte Amazon per il Prime Day, divise per categorie

Qui i dispositivi Amazon super scontati

Ma ricordatevi, Amazon Prime Day è solo per gli iscritti ad Amazon Prime.

Qui tutti i vantaggi di iscriversi a Prime adesso e quanto costa.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, cliccate qui per iniziare la vostra prova gratuita di 30 giorni su www.amazon.it/prime.

Tra le tantissime proposte e categorie presenti sullo store Amazon, vi segnaliamo qui le più interessanti offerte lampo da cogliere al volo. Si tratta di offerte a tempo, riservate agli iscritti ad Amazon Prime, che durano per poche ore e presentano prezzi davvero scontatissimi.

Ecco qualche esempio, sulla base delle categorie più richieste su Amazon.

Elettronica

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6’’ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla Fotocamera, RAM 4GB, Memoria Interna 128GB Espandibile, Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon

Smartwatch, Orologio Fitness Uomo Donna 1,69” Touch Schermo Smart Watch con Contapassi/Cardiofrequenzimetro/Cronometro, Sportivo Fitness Tracker Impermeabil IP68, 24 Sportive, Notifiche Messaggi

Monitor portatile, monitor portatile ARZOPA da 15,6 pollici, 1920×1080 FHD, schermo mobile esterno IPS con HDMI

VEGER Power Bank 20000mAh 22.5W Caricatore Portatile Ricarica Rapida PD3.0 QC4.0 Powerbank USB C con LED Digitale Display per iPhone 13 12 Samsung S21 S22 Huawei Xiaomi LG

Samsung TV UE50AU7190UXZT, Smart TV 50″ Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon]

Anigaduo 20W USB C Rapido Caricatore Per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/12/11/XS/XS Max/XR/X, iPad, AirPods, USBC PD 3.0 Caricabatterie Spina Alimentatore Presa Carica Adattatore Muro Ricarica

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa, NFC, Pulsanti Touch,Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop

Casa e cucina

LG F4WV310STE Lavatrice a Carica Frontale 10.5 Kg, 1400 Giri/min, Intelligenza Artificiale AI DD, Vapore Igienizzante, Motore Inverter Direct Drive, Smart Diagnosis, 60x85x56.5 cm

De’Longhi Dedica EC685.BK Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., Spegnimento Automatico, Serbatoio Estraibile, 1350 W, Nero

K-Bright lampada da tavolo ricaricabile in alluminio | 240LM | 3000K luce bianca calda Lampada da scrivania senza fili | interni/esterni Lampada da tavolo con base di ricarica a contatto

KitchenBoss Sous Vide Roner-Bassa-Temperatura: Roner Cucina a Bassa Temperatura 1100W,IPX7 Impermeabile, con 5PCS Sacchetti Sottovuoto, Cottura Bassa Temperatura

Aspirapolvere Senza Fili con Display Touch Autonomia 35 min 4 in 1 Scopa Elettrica Senza Fili 1,2 Litri con Batteria 180W Aspirapolvere per Peli di Animali Parquet e Tappeto PRETTYCARE W300

Komene Sedia Ufficio Sedia Ergonomica Sedia da Scrivania Altezza Regolabile Sedia da Computer Ruote Silenziose Regolazione lombare Funzione di Inclinazione Libera Portata massima 136kg

Moulinex EZ505D Easy Fry & Grill Friggitrice ad aria 2 in 1 per friggere o griglia, Display Digitale Touch, 8 Programmi, App con 125 Ricette, 4,2L, 6 Persone

Foppapedretti Iturn duoFIX Seggiolino Auto Gruppo 0+/1/2/3 80-36 Kg) per Bambini dalla nascita fino a 12 Anni circa, Sky

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione Da 10 Pezzi, Bianco, ‎6 X 4.8 X 22 Cm

Gillette Mach 3 Lamette da Barba per manuale Uomo, Confezione da 25 Ricambi da 3 Lame, Microaletta Protettiva, Ottimo Scorrimento con Striscia Lubrificante, Fino a 15 Rasature con 1 Testina

Sport e tempo libero

CITYSPORTS Tapis roulant,Elettrico 2HP 15 km/h, Display a LED controllabile con Luce Ambientale, Facile da spostare e riporre, Silenzioso Ufficio/Home Fitness, Nero, Taglia unica

ISE Panca pieghevole per sollevamento pesi regolabile con supporto bar per manubrio e stazione a dip, panche regolabili per sollevamento pesi, 544-BK, bianco nero 544-WH

CYCPLUS Ciclocomputer e Staffa GPS, Tachimetro e Contachilometri Bici Impermeabile, Staffa Manubrio Z2 per Computer da Bicicletta Wireless Ant +

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.