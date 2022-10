Amazon Prime Day: a che ora iniziano le offerte (e come arrivare prima)

Ormai per milioni di italiani è l’evento dell’anno, o almeno uno dei più seguiti. Finalmente l’attesa è finita: lunedì 11 e martedì 12 ottobre ritorna il Prime Day di Amazon: come sempre sono tantissime le offerte esclusive dedicate a chi è già cliente Amazon Prime.

Amazon Prime Day 11 e 12 ottobre: le offerte

L’Amazon Prime Day si svolge in contemporanea in 15 Paesi: oltre all’Italia, in Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Un evento pensato già in vista del Natale, per trovare il regalo perfetto con largo anticipo, e risparmiando parecchio. Il nuovo evento di 48 ore – dalla mezzanotte dell’11 ottobre alle 23.59 del 12, garantisce ai clienti Prime l’accesso anticipato ad offerte esclusive dei migliori marchi, come Samsung e Miele, e la possibilità di acquistare una selezione di prodotti di Oral-B, iRobot, GHD e molti altri.

Le offerte sono disponibili in moltissime categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon.

I vantaggi di Amazon Prime

Con Amazon Prime i clienti hanno però accesso ogni giorno a tantissimi benefici, tra cui un servizio clienti efficiente, offerte esclusive, un’ampia selezione di prodotti, comodità e opportunità di intrattenimento digitale di alta qualità per soli 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno.

In Italia Amazon Prime include, oltre naturalmente a imperdibili offerte di Prime Day, spedizioni rapide senza costi aggiuntivi per milioni di prodotti, anche sul servizio spesa, accesso allo streaming di serie come Il Signore Degli Anelli-Gli Anelli del Potere (che è una serie da record, qui trovate quanto è costata) e la visione di eventi sportivi live come la UEFA Champions League con Prime Video (cliccate qui per fare la prova), l’ascolto senza pubblicità di 2 milioni di brani e migliaia di stazioni, playlist e podcast con Amazon Music (qui per iscriversi), giochi e contenuti di gioco con Prime Gaming, l’accesso a centinaia di libri con Prime Reading (lo trovate qui), e l’archiviazione illimitata di foto con Amazon Photos (clicca te qui per averlo).

Qui tutti i vantaggi di iscriversi a Prime adesso e quanto costa.

Come arrivare prima alle offerte Amazon Prime

I clienti Amazon Prime non devono aspettare per accedere alle offerte e ai benefici di Amazon Prime: possono iscriversi ad Amazon Prime e beneficiare di un periodo di uso gratuito di 30 giorni su amazon.it/prime, avendo così la possibilità di accedere all’evento di offerte.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, cliccate qui per iniziare la vostra prova gratuita di 30 giorni su www.amazon.it/prime.

Una prova gratuita di Amazon Music Unlimited

I clienti Prime che non hanno mai usufruito di Amazon Music Unlimited potranno beneficiare di 4 mesi di uso gratuito e godere così dell’accesso ad oltre 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast. Al termine del periodo d’uso gratuito, Amazon Music Unlimited passa automaticamente a 9,99 euro al mese ed è possibile cancellare il rinnovo automatico dell’abbonamento in ogni momento.

I clienti che invece non sono iscritti ad Amazon Prime e che non hanno mai usufruito di Amazon Music Unlimited possono beneficiare di 3 mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited, decorsi i quali l’abbonamento passa automaticamente a 9,99 euro al mese, con possibilità di cancellazione del rinnovo automatico in ogni momento.

L’offerta è disponibile già dal 26 settembre e fino al 12 ottobre 2022. Per maggiori informazioni, è possibile consultare le Condizioni Generali d’Uso di Amazon Music.

Per gli studenti Amazon Prime a metà prezzo

Non tutti lo sanno, ma Amazon offre agli studenti universitari la possibilità di abbonarsi ad Amazon Prime ad un prezzo scontato, pur usufruendo di tutti i vantaggi di Amazon Prime.

Prime Student è disponibile a soli 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno. Gli studenti che non hanno ancora provato Prime Student possono iscriversi e usufruire di 90 giorni senza costi aggiuntivi (sponsorizzato da Microsoft Surface) su amazon.it/joinstudent.

Maggiori informazioni disponibili su www.amazon.it/earlyaccess.

Garanzia sugli acquisti: come funziona

I clienti possono fare shopping in tutta tranquillità sapendo che Amazon protegge gli acquisti per gli articoli venduti e spediti da un venditore terzo con la Garanzia dalla A alla Z.

Questa garanzia si applica a tutti gli acquisti effettuati negli store Amazon tutto il mondo e, nel caso in cui i clienti riscontrino problemi con le tempistiche di consegna o con le condizioni di acquisto, Amazon provvederà subito a rimediare rimborsando o sostituendo il prodotto.

Amazon si impegna a garantire un’esperienza di acquisto sicura anche durante le Offerte esclusive Prime, così come per le centinaia di milioni di prodotti offerti ogni giorno nei suoi store online. Per saperne di più, cliccare qui.

