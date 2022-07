Amazon Prime Day 2022, tutte le offerte del 12 e 13 luglio

Torna finalmente l’evento più atteso dell’anno per gli amanti dello shopping online. L’Amazon Prime Day 2022 è finalmente iniziato, con due giorni di offerte esclusive dedicate ai clienti di Amazon Prime. Il 12 e il 13 luglio su tutta la piattaforma è possibile acquistare alcuni dei prodotti più ambiti a prezzi stracciati. E quest’anno c’è anche una novità che piacerà agli amanti del green.

Su tutto il vasto negozio Amazon vengono applicate delle offerte limitate nel tempo, cioè nei due giorni dell’evento, e fino a esaurimento scorte. Si possono trovare grandi occasioni in ogni categoria, dalla tecnologia ai vestiti, passando per le cose di casa e i libri.

Amazon Warehouse: maxi sconto per l’Amazon Prime Day 2022

Il 12 e il 13 luglio i clienti di Amazon Prime hanno diritto a un ulteriore 20% di sconto sui prodotti selezionati di Amazon Warehouse, il programma dello store digitale che si impegna a dare nuova vita ai prodotti resi. Riciclare premia, insomma, e avere un occhio di riguardo per l’ambiente fa bene anche al portafoglio.

La qualità dei prodotti rivenduti da Amazon Warehouse è verificata con attenzione. Prima della vendita ogni oggetto viene testato e, se necessario, riparato. Al cliente rimane la possibilità di scegliere un prodotto con tutte le caratteristiche di uno nuovo, ma a prezzi sempre vantaggiosi. Ancora più bassi nella due giorni di offerte dedicata ai clienti Prime.

Come ottenere gratuitamente gli sconti dell’Amazon Prime Day 2022

Come già detto il Prime Day è riservato esclusivamente ai clienti di Amazon Prime. Si tratta del servizio di punta del colosso di Jeff Bezos, che consente di ricevere spedizioni illimitate in un giorno per 2 milioni di prodotti e tra i due e i tre giorni per la maggior parte del catalogo. L’iscrizione permette inoltre l’accesso anticipato alle offerte lampo di Amazon.

Se non siete già clienti di Amazon Prime, potete iscrivervi gratis cliccando qui. I nuovi clienti possono infatti beneficiare del servizio per 30 giorni senza alcun costo, con la facoltà di tornare indietro in ogni momento. Al termine del mese l’abbonamento si rinnova automaticamente a soli 36 euro all’anno oppure a 3,99 euro al mese, in base al piano scelto. I vantaggi sono gli stessi, cambia solo l’intervallo di addebito.

Tutte le offerte Amazon Prime Day del 2022 divise per categoria

Qua trovate tutte le offerte Amazon Prime Day 2022 divise per categoria. Con le migliaia di occasioni presenti, è infatti molto facile perdersi sul sito. Meglio dunque affinare le proprie ricerche per trovare i prodotti davvero utili.

