Amazon Music fa un regalo stupendo a tutti i clienti Prime: cosa cambia da oggi

Amazon Music ci fa un regalo davvero speciale: non solo Black Friday in arrivo, ma il colosso di Bezos ha anche deciso di ampliare i suoi vantaggi Prime per offrire un catalogo completo di musica e nuove esperienze per gli amanti dei podcast.

Amazon Music ha infatti deciso di regalare a tutti i membri Prime oltre 100 milioni di brani in modalità casuale, i migliori podcast disponibili senza pubblicità e speciali funzionalità che semplificano la scoperta di nuovi contenuti tra musica e spettacolo nell’app Amazon Music. Il tutto senza costi aggiuntivi.

Qui tutto sull’Amazon Black Friday Week, che durerà ben 10 giorni

Cosa cambia per i clienti Prime su Amazon Music

Fino a ieri Amazon Music Prime, cioè la versione di Amazon Music inclusa automaticamente nell’abbonamento Prime, dava accesso a ben 2 milioni di brani da ascoltare gratis. Ora, questo numero cresce fino a 100 milioni e coincide con il numero di canzoni disponibili su Amazon Music Unlimited, l’abbonamento Premium da 9,99 euro al mese.

Quindi, in sostanza, Amazon regala a tutti i suoi clienti Prime la versione Amazon Music Unlimited, senza pagare nulla di più.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, potete iscrivervi alla prova gratuita di 30 giorni qui

I vantaggi di Amazon Music Unlimited? Tantissimi: musica in HD, senza costi aggiuntivi; scelta e riproduzione dei vostri brani preferiti, sempre senza pubblicità; i podcast più popolari senza interruzioni pubblicitarie, ascolto offline e skip illimitati.

Ecco cosa cambia quindi da oggi su Amazon Music per tutti i clienti Prime.

Amazon regala anche un buono sconto da 5 euro

Accesso a 100 milioni di canzoni senza pubblicità

I membri Prime ora possono ascoltare in streaming tantissima musica in più, gratis. Amazon ha ampliato il catalogo di Amazon Music per i membri Prime per includere oltre 100 milioni di brani, rispetto a 2 milioni, completamente senza pubblicità.

I membri Prime possono esplorare musica e podcast in base ai loro “Mi piace”, riprodurre in ordine casuale qualsiasi artista, album o playlist nel catalogo, e riprodurre in streaming una raccolta di playlist All-Access su misura, per preferenze di ascolto personalizzate su richiesta e disponibili per il download per l’ascolto offline.

Podcast senza pubblicità

Non solo. Adesso i membri Prime possono anche ascoltare i migliori podcast disponibili su richiesta senza pubblicità.

Spettacoli e serie nuove ed esclusive

Amazon sta anche introducendo nuovi podcast in tutti i generi.

Funzionalità che semplificano la scoperta dei podcast

Oltre ai migliori podcast disponibili senza pubblicità, inizieremo a vedere anche una nuova versione dell’app Amazon Music, inclusa la nuova funzione Podcast Previews, che fornisce brevi frammenti di episodi di podcast, aiutandoci a provare il contenuto mentre esploriamo i contenuti.

Ulteriori vantaggi e l’accesso su richiesta all’intera libreria di Amazon Music, inclusi oltre 100 milioni di brani in HD e un catalogo sempre più ampio di brani in Ultra HD e audio spaziale sono disponibili con l’aggiornamento al livello Amazon Music Unlimited.

Per provare Amazon Music Unlimited potete cliccare qui, senza nessun vincolo.

Se siete interessati a sconti e offerte su prodotti tech, iscrivetevi a questo Canale Telegram per ricevere ogni giorno in tempo reale le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e tutto il meglio della tecnologia.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.