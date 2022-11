Accessori wereable smart per lo sport: ultime offerte del Black Friday

Per appassionati e professionisti dello sport, e non solo, è di vitale importanza tenere traccia dei propri progressi. Che la propria passiona sia la corsa, il nuoto, il calcio o il sollevamento pesi, tanto per citare alcune delle attività più amate dagli italiani, è ormai di vitale importanza scegliere con cura un compagno di viaggio affidabile e “competente”. E magari tecnologico. Non parliamo di un personal trainer, ma dei dispositivi indossabili che aiutano a monitorare le prestazioni sul campo e confrontarle con quelle dei giorni precedenti.

Ma i wearables sono molto più che semplici “sensori” che memorizzano il battito cardiaco e il movimento o cronometrano i tempi. Sono anche bussole, centri multimediali per scattare foto, guardare video e ascoltare musica, oggetti di design alla moda desiderati anche da chi non pratica sport ma ama i viaggi e stare sempre connesso senza limiti. Visti i prezzi spesso molto alti dei dispositivi indossabili, perché non approfittare dei maxi sconti del Black Friday, come quelli che trovate qua, ancora per poco attivi su Amazon?

Comprare sul negozio più fornito e comodo del mondo è ancora più facile oggi grazie all’iscrizione gratuita per 30 giorni al programma Amazon Prime, cliccando qua, che permette di accedere a tantissimi vantaggi, come la spedizione gratuita e immediata sulla maggior parte dei prodotti, la possibilità di guardare film e serie tv con Amazon Prime Video (qua il catalogo) e ascoltare milioni di brani su Amazon Music (qua il catalogo).

I migliori smartwatch da comprare su Amazon in tutte le fasce di prezzo

Tra i dispositivi indispensabili per l’attività fisica ci sono ovviamente gli smartwatch. Molto più di semplici orologi, hanno ormai tutte le funzioni necessarie per monitorare gli allenamenti, la qualità del sonno e sostituire, in parte, i nostri telefoni. Il più venduto su Amazon è quello della mela di Cupertino, l’Apple Watch.

L’offerta migliore riguarda quelli della gamma Series 8, che nonostante il prezzo ridotto hanno il sensore per la temperatura e quello per l’ossigeno, e monitorano poi battiti e ritmo cardiaci. Hanno inoltre funzioni avanzate per la sicurezza, che permettono chiamate rapide in caso di incidenti o cadute. L’applicazione Bussola, poi, permette di tornare sui propri passi facilmente.

L’azienda da sempre avversaria della mela, Samsung, non poteva essere da meno, con il nuovo Galaxy Watch 5. Dotato del sensore BioActive 3 in 1, che analizza l’impedenza bioelettrica per controllare la massa grassa e monitora il cuore con un ECG e con la frequenza cardiaca ottica. Il grande punto di forza è la sua velocità di ricarica. Basta solo mezz’ora per rimetterlo al polso con la batteria al 100%.

Anche tra i dispositivi di fascia bassa si trovano smartwatch sorprendenti. Come l’Amazfit GTS 2 mini, oggi a un prezzo davvero vantaggioso, ha alcune funzioni che lo rendono un degno avversario dei dispositivi più blasonati. La più interessata è Alexa integrata nel sistema. L’assistente vocale di Amazon permette di fare ricerche rapide online, impostare sveglie, creare liste, monitorare il tempo e controllare i dispositivi smart domestici.

Le migliori auricolari per lo sport e la musica: le super offerte su Amazon

Un accessorio indispensabile per chi ama correre, ma anche solo per chi affronta spesso viaggi sopra i mezzi pubblici o semplicemente ama la musica, sono gli auricolari. Ormai senza fili e con una qualità audio degna delle migliori cuffie da studio di registrazione, sono alleati per la vita all’aria aperta e, ormai, anche per quella lavorativa, vista la crescente quantità di videochiamate e riunioni da remoto in tutti gli uffici.

Tra i prodotti più acquistati c’è ovviamente il top di gamma di Cupertino. Le Apple AirPods Pro di seconda generazione, in sconto su Amazon, che la cancellazione attiva del rumore, che riduce il brusio di sottofondo, ma sono dotate anche della modalità Trasparenza adattiva per ascoltare quello che succede all’esterno, magari durante una corsa al parco alle prime luci dell’alba. L’audio spaziale personalizzato rileva dinamicamente la posizione della testa e crea un suono tridimensionale. Inoltre sono resistenti al sudore e all’acqua.

Non sono certo inferiori, per qualità, le auricolari Samsung Galaxy Buds 2 Pro, con audio Hi-Fi a 24 bit, cancellazione del rumore grazie a 3 microfoni con SNR che eliminano i suoni ambientali, il 360 Audio Intelligent e la funzione Dolby Head Tracking che garantiscono un’esperienza più coinvolgente.

Se invece volete spendere meno, facendovi inviare a casa comunque un prodotto di ottima fattura, potete affidarvi alle auricolari wireless Sony WF-C500 True, con 20 ore di autonomia della batteria, design compatto, ergonomico e resistente all’acqua e la possibilità di personalizzare il suono in base alle proprie esigenze e preferenze grazie all’app Sony Headphones Connect.

Accessori indossabili curiosi per lo sport e il tempo libero: le idee regalo

Ma i wearables, i dispositivi indossabili per lo sport e il tempo libero, non si fermano ai solo smartwatch e alle auricolari. Ormai le aziende inventano ogni giorno nuovi compagni di viaggio smart che rendono esperienze incredibili e immersive anche un’avventura fuori porta o una semplice passeggiata al parco. E sono poi degli ottimi regali da mettere sotto l’albero questo Natale.

Come il cappello bluetooth della Sivitick, una calda cuffia per il periodo invernale in maglia jacquard, morbida, confortevole ed estensibile. È venduta insieme a uno scaldacollo realizzato in pile polare a doppia faccia, caldo e traspirante. Un set perfetto che permette di stare al caldo ascoltando musica ed effettuando chiamate, grazie agli altoparlanti stereo e al microfono integrati.

Se la vostra passione sono i motori o amate gli sport invernali, ma volete sempre essere rintracciabili e non volete rinunciare a stare connessi con il mondo e pubblicare foto e video sui social network, dovreste assolutamente valutare l’acquisto di un paio di guanti smart, che permettono di utilizzare i touch screen continuando a proteggere le dita dalle intemperie.

Un accessorio spesso non considerato dagli aspiranti atleti, ma che è davvero indispensabile al giorno d’oggi, è la fascia da braccio porta smartphone, magari con tasca per la custodia degli auricolari, i contanti, il bancomat o le chiavi di casa. Permette di avere a portata di mano il telefono e altri oggetti indispensabili senza portare dietro voluminosi zaini o marsupi che non permettono il movimento libero del corpo.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.