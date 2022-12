I 10 migliori videogiochi dell’anno: come acquistarli in offerta

Stilare una classifica dei migliori giochi dell’anno è sempre un’impresa ardua. Il mercato videoludico è infatti costantemente bombardato da nuove uscite. E spesso alcune perle rischiano di perdersi a causa della maggiore esposizione dei titoli prodotti dalle grandi case, con un budget più alto per la pubblicità. Osservare la classifica dei videogame più venduti durante l’anno è però un ottimo modo per capire i trend attuali e intercettare i gusti dei gamer.

I migliori giochi del 2022: quelli che hanno ottenuto più successo di critica

Prima di vedere la lista è però necessario parlare di alcuni giochi che sono entrati nei cuori degli appassionati o che si sono distinti per le loro qualità artistiche, senza risultare però tra i più acquistati. Potete trovare anche i link all’acquisto online, usufruendo delle incredibili offerte di fine anno di Amazon. E magari del periodo di prova gratuito di Amazon Prime, cliccando qua.

Se c’è un gioco che ha unito il mondo quest’anno, ed è entrato di diritto in una classifica ancora più importante di popolarità, ovvero quella delle parole più cercate su Google durante l’anno, che trovate qua, è Worlde. Si tratta di un semplice gioco di parole a cui è possibile accedere dal sito del New York Times e a cui si vince indovinando una parola in sei tentativi. Sui dispositivi mobili si sono moltiplicati cloni in tutte le lingue, compreso l’italiano.

Approdato su tutte le piattaforme videoludiche e i dispositivi, Immortality è stato una vera sorpresa anche per i gamer più navigati, nonostante la sua essenzialità. Più che un videogame si tratta di un film interattivo, che permette però al giocatore di entrare totalmente nella storia della sparizione dell’attrice Marissa Marcel. Tra atmosfere lynchiane e rimandi ai classici punta e clicca, non fatevi scappare questa originale esperienza immersiva.

Alzi la mano chi non mai sognato di essere un gatto. D’altronde chi non vorrebbe dormire tutto il giorno ed essere viziato con cibo e coccole? Saranno partiti da questa riflessione i creatori di Stray, dove il protagonista è proprio un micio rosso. Che deve fare i conti con un mondo distopico popolato da cyborg. Potete acquistare Stray in offerta su Amazon cliccando qua. E provare in prima persona perché questo è stato uno dei giochi più premiati dell’anno.

I migliori videogiochi del 2022: la top ten dei più venduti durante l’anno

La classifica dei giochi più venduti del 2022 non è particolarmente sorprendente. Come anche la lista del 2021, che trovate qua, ad avere la meglio sono i sequel. I nuovi capitoli di saghe storiche occupano infatti tutta la top ten. Si inizia con lo sport, con MLB: The Show 22, il più apprezzato titolo di baseball e l’amatissimo in Italia FIFA 23.

C’è poi il ritorno di Aloy, l’eroina considerata l’erede di Lara Croft per l’impatto che ha avuto sul cuore dei giocatori e sui bilanci della Sony, con la nuova avventura Horizon II: Forbidden West. Continuano la classifica le ultime installazioni del franchise di Pokémon, ovvero Pokémon Scarlatto e Violetto e Pokémon Legends: Arceus.

Ritorna nelle case e nelle console degli appassionati anche Kratos, il guerriero spartano che ha sfidato il pantheon. E che questa volta dovrà impedire la fine del mondo a opera degli dèi di Asgard in God of War: Ragnarok. Nella parte alta della classifica che precede il podio troviamo poi la grande saga creata da Georges Lucas, ancora una volta in versione “blocchetto”. Si tratta di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Di seguito la classifica dei videogiochi più venduti del 2022 dalla decima alla quarta posizione. Vicino al titolo è possibile cliccare sulla piattaforma per acquistare, dove possibile, il gioco in offerta su Amazon.

Procedendo poi verso le prime tre posizioni troviamo uno dei più apprezzati giochi sportivi, Madden NFL 23, con cui condurre la propria squadra al Super Bowl.

Al secondo posto tra i giochi più venduti dell’anno c’è Elden Ring, erede in salsa mondo aperto della saga Souls e scritto dal suo creatore Hidetaka Miyazaki e dall’autore fantasy George R. R. Martin, papà delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, la collana da cui sono state tratte le premiate serie Il Trono di Spade e House of the Dragon.

Il gioco più venduto in assoluto nel 2022 è stato Call of Duty: Modern Warfare 2. Il 19esimo titolo della saga di CoD riporta i giocatori sul campo di battaglia, con la rodata formula del miglior sparatutto in prima persona realistico e ambientato nel presente.

