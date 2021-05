Vaccino, Pfizer conferma: “L’anno prossimo pillola anti-Covid”

editato in: da

Se n’era parlato qualche settimana fa, ora l’argomento torna caldo: Pfizer ha avviato la prima fase di sperimentazione clinica di una pillola orale anti Covid che i pazienti risultati positivi potranno assumere non appena iniziano a sviluppare i primi sintomi. Qualora lo studio andasse a buon fine, questa sarebbe la prima terapia antivirale contro il Covid, in grado di prevenire il peggioramento delle condizioni nei casi di contrazione del virus.

Il candidato clinico antivirale orale PF-07321332, inibitore della proteasi SARS-CoV2-3CL, ha dimostrato una potente attività antivirale in vitro contro SARS-CoV-2, nonché attività contro altri coronavirus, suggerendo così un “potenziale uso nel trattamento contro il Covid-19 e un potenziale utilizzo contro altri tipi di coronavirus”. Nello specifico, il direttore scientifico di Pfizer, Mikael Dolsten, ha dichiarato che il trattamento antivirale per via orale ha il potenziale per poter diventare un “trattamento end-to-end che integra la vaccinazione”.

La pillola orale appartiene a una classe di farmaci noti come inibitori della proteasi che, secondo Pfizer, “si legano a un enzima virale (chiamato proteasi appunto), impedendo al virus di replicarsi nella cellula”.

Conferme sullo stato dei lavori giungono da Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia, ospite di ‘Buongiorno’ su SkyTG24:

“Stiamo lavorando anche ad un inibitore delle proteasi, un farmaco che blocchi la riproduzione del virus. Siamo ancora nella fase uno, stiamo cercando il dosaggio giusto. E così come si è andati veloci nella scoperta del vaccino possiamo farlo anche nella sperimentazione”, ha detto ancora a ‘Buongiorno’, parlando della possibilità di avere il prossimo anno una pillola anti-covid. “I tempi nella ricerca – ha detto – non sono mai certi. L’ipotesi è che i trial possano finire entro l’anno, e poi vediamo”.