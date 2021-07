TV8, problemi tecnici durante la finale di Wimbledon? Cosa succede

editato in: da

Si è passati dal plauso alla delusione in poche ore. La finale di Wimbledon, in cui Matteo Berrettini sfida Novak Djokovic per un posto nella storia del tennis, doveva essere trasmessa in chiaro e liberamente da TV8. Tuttavia, sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto. A segnalarlo sono le lamentele degli utenti sui social. “Lo streaming inesistente di Tv8, ci eravamo illusi, è la solita Italia”, ha commentato @aletrocino su Twitter. Cosa è successo?

Che cos’è TV8

TV8 è un canale televisivo privato edito da Nuova Società Televisiva Italiana, che appartiene al gruppo Sky Italia. Accessibile in streaming e tramite il tasto 8 del telecomando, con a disposizione un archivio video, TV8 è rivolto a un target generalista e composto prevalentemente di programmi già trasmessi dalla piattaforma pay, al netto di qualche esclusiva assoluta. Speaker ufficiale del canale è Federico Zanandrea, doppiatore.

la TV è nata dalla cessione delle attività del canale 8 del digitale terrestre e dell’ex società produttrice di MTV Italia a Sky Italia, che le ha acquistate nel 2015. “Abbiamo deciso di rendere disponibile a tutti, in chiaro su TV8, una sfida senza precedenti, in modo che l’intero Paese possa tifare Berrettini ed essere tutti insieme protagonisti di uno straordinario evento sportivo”, aveva annunciato ieri 10 luglio Stephen van Rooyen, amministratore delegato di Sky Europe. Un’iniziativa che aveva incontrato il favore degli appassionati di sport: “Bella mossa, bravi”, scriveva ad esempio @FBiasin poco dopo l’annuncio.

Cosa è successo durante la diretta

“Lo streaming inesistente di Tv8, ci eravamo illusi, è la solita Italia”, è la lamentela di un utente che non riesce ad assistere allo storico match. Gli risponde @ZiO454: “Non si apre il player…. pagina che non va… forse lo hanno chiuso perché Berrettini non vince più…”. Gli fanno eco altri iscritti al social dei cinguettii: “Visti i primi venti minuti poi scollegata e nada più…”. E ancora: “Io ho visto tutti il primo set. Poi mi sono scollegata e ora non riesco più… Bah”, oppure: “Diranno:…..noi ve lo avevamo messo in chiaro……, poi se non ci siete riusciti…..”.

L’account di TV8 non cita i presunti problemi tecnici. Si tratta forse di casi isolati? Difficile dirlo per il momento, sul web non ci sono molte conferme. Forse se ne riparlerà nelle prossime ore dopo la fine del torneo.

