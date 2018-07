Tumore al pancreas: sviluppato vaccino alle Molinette di Torino

editato in: da

Una terapia immunologica contro il tumore al pancreas, uno dei più letali. E’ la scoperta di un team di ricercatori dell’ospedale Molinette di Torino, guidato dal professor Francesco Novelli, che assieme ai clinici dell’Oncologia del Coes, il Centro oncologico ed ematologico subalpino, lavorano per individuare molecole presenti nel sangue, i cosiddetti “biomarkers”, utili per monitorare l’andamento della malattia prima e dopo la terapia. Al “vaccino”, che per ora ha dimostrato già di funzionare sugli animali, si è arrivati constatando che i pazienti affetti da tumore del pancreas che hanno anticorpi anti-alfa enolasi rispondono meglio alle terapie antitumorali.

Analizzando le risposte degli anticorpi nei pazienti contro l’alfa-enolasi, si legge sulle pagine piemontesi de La Repubblica, è stata sviluppata una terapia immunologica risultata efficace nell’aumentare l’aspettativa di vita di animali da esperimento con tumore pancreatico.

ll tumore del pancreas è infatti la quarta causa di morte per cancro in Europa e si ritiene che entro il 2020 supererà il cancro della mammella come seconda causa di morte per tumore.

Ma l’istituto torinese è protagonista di un altro studio molto interessante in ambito oncologico, relativo alle metastasi. La crescita delle metastasi nel cervello provenienti da tumori del polmone e della mammella è facilitata dalla presenza di un fattore molecolare, non tanto sulle cellule tumorali stesse, ma su cellule del cervello sano, che erano considerate una barriera difensiva. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Medicine, può contribuire a migliorare la terapia farmacologica, tuttora insoddisfacente.

