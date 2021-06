TEDxYouth@Milano 2021, la prima edizione dedicata ai giovani e al Caos

editato in: da

Tutto pronto per il grande ritorno di TEDxMilano, che riparte dopo il Covid con un format completamente rinnovato: non più un unico evento, come nelle precedenti edizioni, ma due serate fruibili dal vivo, in presenza alla Triennale Milano, e trasmesse contemporaneamente in diretta streaming.

TEDxYouth@Milano, 1° edizione

Si parte mercoledì 9 giugno con TEDxYouth@Milano, alla sua prima edizione: un evento dedicato ai giovani sul macro tema del Caos.

Alle 21 dal vivo alla Triennale di Milano, e in contemporanea in diretta streaming, la parola Caos verrà declinata in modi diversi dagli speaker che si alterneranno sul palco nella serata dedicata ai più giovani.

Caos come movimento, straordinaria forza generatrice che stravolge il certo. Dal Caos nascono nuove opportunità e nuove storie di vita, coraggio e libertà, che gli speaker racconteranno ai ragazzi perché trovino il proprio ruolo nel mondo e riescano a realizzare i propri sogni: questa l’idea di fondo di TEDxMilano 2021.

Gli speaker di TEDxYouth@Milano

La scrittrice di fama internazionale Silvia Avallone nel talk “Leggere ti cambia. Come aprire un romanzo può farti trovare la tua storia” parlerà della lettura come atto di ribellione, finestra sulla complessità del presente e opportunità per conoscere se stessi. Il rapper Francesco “Kento” Carlo, che tiene laboratori di scrittura rap e poesia in carceri minorili, comunità di recupero e scuole, si soffermerà sul concetto di caos creativo nel talk “Liberarsi dalla rabbia attraverso il rap”.

Poi toccherà alla promessa del nuoto Manuel Bortuzzo: in lizza per un posto alle Olimpiadi, colpito alla schiena da un proiettile nel 2019, nel talk dal titolo “Il segreto per rinascere dal caos” svelerà il suo coraggio e tutta la sua determinazione che gli hanno permesso di reagire.

L’imprenditore Nicolò Santin, che ha coniugato i videogiochi alla beneficenza, ci guiderà attraverso le tappe della creazione di una startup; Davide Calgaro, il più giovane stand-up comedian italiano, con un po’ di ironia racconterà gli equivoci e il caos generazionale in “Come zittire i giovani e vivere felici”; infine l’attivista del movimento Fridays for Future Sarah Brizzolara parlerà di clima e azione in “Scoprirsi vulnerabili fa bene al pianeta”. A conclusione della serata una performance musicale “caotica” con Dj Fuzzten e Kento.

