TEDxMilano: gli speaker e i talk 2021 della prima serata giovani per TEDxYouth@Milano

TEDxMilano scalda i motori. Grande attesa per la due giorni (non più uno solo) che segnerà l’edizione 2021, caratterizzata da tante novità dettate dalla necessità di ripensare spazi e tempi per via del Covid.

Mercoledì 9 giugno 2021 alla Triennale di Milano e in contemporanea in diretta streaming andrà in scena il primo evento di TEDxMilano interamente dedicato ai giovani.

Confusione e incertezza scandiscono il ritmo di tempi inquieti, in continua evoluzione, accentuati dalla pandemia e dalle sue conseguenze nel campo della scuola, della famiglia e delle relazioni. Come e dove trovare la forza di governare il caos interiore e affrontare quello esterno? È possibile che sia proprio il caos ad aiutarci a diventare finalmente noi stessi?

Partono da queste domande le riflessioni degli speaker che saliranno sul palco il 9 giugno. Ecco il calendario della serata: