Arriva TEDxMilano 2021: 2 giorni con grandi ospiti con un format completamente nuovo

editato in: da

Dopo la pausa obbligata causa Covid e il grande evento Countdown dedicato al clima a ottobre 2020, ecco che torna ancora una volta l’appuntamento con TEDxMilano. Completamente nuovo: non sarà più infatti un solo giorno, ma due, alla Triennale Milano e in diretta streaming (qui gli interventi più significativi delle scorse edizioni).

TED sta per Tecnologia, Intrattenimento e Design: tre ampie aree che, insieme, stanno creando il nostro futuro. TED è un’organizzazione non-profit che ha come obiettivo la condivisione di “idee che meritano di essere diffuse”.

Iniziata nel 1984 come una conferenza di quattro giorni in California, con il tempo le tematiche coperte da TED si sono allargate ad architettura, scienza, business, politica, educazione, avventura e molto altro. La conferenza è così diventata un appuntamento annuale per discutere di idee nuove in tutti gli ambiti della creatività e dell’innovazione umana.

Quello che è cominciato nel 2012 a Milano come un piccolo evento in teatro propone oggi nel 2021 diversi appuntamenti sui grandi temi dell’attualità, per dare un contributo alla città meneghina e coinvolgere una community sempre più grande e impegnata.

“Uno degli obiettivi di TEDxMilano è proprio quello di passare da evento a movimento, uscendo dal teatro ed entrando nel territorio, attivando energie dal basso attraverso incontri, condivisione e discussioni”, spiega il fondatore di TEDxMilano François de Brabant.

TEDxMilano 2021: le date

Torna quindi l’appuntamento con TEDxMilano, che riparte con un format rinnovato: non più un unico evento, come nelle precedenti edizioni, ma due serate fruibili dal vivo, in presenza alla Triennale Milano, e trasmesse contemporaneamente in diretta streaming:

mercoledì 9 giugno 2021 (ore 21): TEDxYouth@Milano – Caos – 1° edizione

(ore 21): TEDxYouth@Milano – Caos – 1° edizione giovedì 10 giugno 2021 (ore 21): TEDxMilano – Equilibri – 8° edizione

TEDxMilano 2021: i temi

Mercoledì 9 giugno si parte con un evento specificatamente dedicato ai giovani, TEDxYouth@Milano, alla sua prima edizione milanese, per poi passare, il giorno dopo, all’ottava edizione di TEDxMilano. Due serate per riflettere su alcuni grandi temi della contemporaneità a partire da due fili conduttori: Caos ed Equilibri.

Dopo lo scoppio della pandemia, tutto è cambiato, lo sappiamo bene. “Per questo abbiamo coinvolto speaker che con le loro idee sapessero leggere e trasformare in opportunità il Caos che ci ha travolto, e al contempo trovare nuovi Equilibri necessari per immaginare un mondo più sostenibile, condiviso e umano”, spiegano le curatrici dell’evento Catherine de Brabant e Benedetta Marietti.

TEDxMilano 2021: gli ospiti

Tanti gli ospiti che presenteranno il loro speech: Silvia Avallone, Manuel Bortuzzo, Sarah Brizzolara, Davide Calgaro, Cristina Cattaneo, Francesco “Kento” Carlo, Gabriele Micalizzi, Stefano Moriggi, Nicolò Santin, Caterina Sarfatti, Nadeesha Uyangoda, Massimiliano Valerii. E con le performance di Bandits Crew e di Dj Fuzzten + Kento.

Dal 24 maggio è aperta la prevendita per acquistare i biglietti e seguire l’evento in diretta streaming.