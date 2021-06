TEDxMilano 2021, i talk dedicati ai nuovi Equilibri

editato in: da

Non uno, ma ben due eventi, per discutere e confrontarsi. Per la sua edizione 2021 TEDxMilano è stato pensato in due distinti momenti, uno per i più giovani (qui tutte le info) e l’altro per tutti.

Giovedì 10 giugno, alle 21 alla Triennale Milano e in contemporanea in diretta streaming, al centro del palco ci sarà la scoperta di nuovi Equilibri. Adattamenti, resilienze, innovazioni, da ripensare all’indomani dello scoppio della pandemia, tra tecnologia e umanità, tra ricchezze e povertà, tra centro e periferie, tra sviluppo e ambiente.

Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis, nel talk dal titolo “A cosa serve la libertà?” rifletterà sull’evoluzione del concetto di libertà lungo i secoli e su cosa significhi oggi essere liberi. Stefano Moriggi, storico e filosofo della scienza, metterà a fuoco la necessità di ripensare alla scuola immaginando un ecosistema che unisca lo sviluppo delle tecnologie e un nuovo contesto di apprendimento nel talk “La scuola del futuro: istruzioni per l’uso”.

Cristina Cattaneo, medico e antropologo, in “CR.I.ME. Corpus Iniuriae Memor. Il corpo memoria dell’ingiustizia” parlerà dell’apporto fondamentale delle scienze forensi nella tutela dei diritti umani; Gabriele Micalizzi, fotoreporter italiano specializzato in zone di guerra, racconterà la sua esperienza al fronte; Caterina Sarfatti, esperta di politiche climatiche, indagherà il rapporto che esiste tra donne e Climate Change in “Perché le donne salveranno il pianeta”.

E ancora, Nadeesha Uyangoda, giovane scrittrice emergente di origine srilankese, racconterà le difficoltà e i pregiudizi nei confronti delle coppie multiculturali in “Come superare i pregiudizi, non solo in amore”. A chiudere una performance dei Bandits Crew, breakdance crew italiana spettacolare e acrobatica.