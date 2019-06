Startupbootcamp FashionTech sbarca a Milano

editato in: da

FashionTech è il nuovo hub internazionale dell’acceleratore europeo Startupbootcamp dedicato alle idee innovative nel campo della moda. L’evento di lancio, che si è tenuto ieri presso la Fondazione Industrie Lino e Cotone, ha proposto come focus le sfide della crescita e della creazione di valore all’interno di tutta la filiera del settore fashion (2-3% di crescita media e profitti concentrati in solo 20 delle prime 100 aziende) per poi approfondire – grazie all’intervento dell’eclettico fondatore e CEO globale di Startupbootcamp Patrick de Zeeuw – le ricette per innovare e crescere, seguite da un’anteprima dei principali trend tecnologici.

A seguire, un dibattito sull’innovazione e sul ruolo delle start-up nelle strategie di crescita delle aziende, che ha visto protagonisti i partner del programma: Accenture, Coin, Dedagroup Stealth, Fondazione Industrie Cotone e Lino, Gruppo Prada, PwC, Sopra Steria, Stone Island, Unilever e Withersworldwide.

In tre anni, il programma Startupbootcamp FashionTech porterà complessivamente all’accelerazione di 30 start-up innovative, in grado di influenzare il presente e il futuro del settore, seguendo un collaudato format di accelerazione che da 10 anni opera con più di 20 programmi di settore in ogni continente.

Alceo Rapagna, CEO italiano di Startupbootcamp e Stefano Galassi, Program Director di questo progetto, hanno approfondito con noi alcuni dei temi principali di questo polo dell’innovazione.