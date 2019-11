Smart working in ascesa, ma attenzione alla tecnologia

editato in: da

Sono 570mila e sono molto più felici e soddisfatti degli altri lavoratori italiani. Questo quanto emerge, in estrema sintesi, dall’ultimo rapporto sullo smart working redatto dall’Osservatorio del Policlinico di Milano.

Il tasso di adozione del lavoro agile nel nostro Paese continua a crescere in maniera sostenuta, facendo segnare un +20% rispetto al precedente periodo di rilevazione. E, dato da non sottovalutare, aumenta anche la loro soddisfazione tanto sul fronte della vita lavorativa, quanto in quella privata. Lo smart working migliora il connubio, spesso difficile, tra vita privata ed esigenze lavorative consentendo di armonizzare impegni familiari con quelli professionali. Per questo, il 76% si dice pienamente soddisfatto del suo lavoro (contro il 55% dei lavoratori non inseriti all’interno di progetti di lavoro agile) e il 33% pienamente coinvolto nella realtà lavorativa in cui opera.

Cresce, ovviamente, anche il numero di aziende che consente ai propri dipendenti di lavorare da casa. Il 58% delle grandi aziende ha attivato progettualità di lavoro agile e un altro 10% si appresta a farlo già nei prossimi mesi. Arrancano le piccole e medie imprese, mentre la Pubblica Amministrazione sembra finalmente avviata verso la “conversione” allo smart working, con un 30% di Enti che ha avviato (o sta per avviare) progettualità in questo senso.

