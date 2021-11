Cosa sono gli smart speaker e quali comprare

Gli smart speaker sono device essenziali con i quali rendere la casa intelligente, tuttavia rispetto ai classici smart hub consentono di controllare i dispositivi connessi con i comandi vocali. Si tratta di un mercato in forte crescita da diversi anni dominato da Google e Amazon, grazie agli assistenti virtuali Google Assistant e Alexa, dietro i quali ci sono aziende del calibro di Samsung e LG. Vediamo cosa sono esattamente questi device e quali sono i migliori smart speaker da comprare oggi.

Smart speaker: cosa sono esattamente?

Lo smart speaker è un dispositivo intelligente all’interno del quale è presente una tecnologia di assistenza virtuale, un sistema con il quale interagire in tempo reale attraverso i comandi vocali. L’apparecchio è simile a un altoparlante per ascoltare la musica, tuttavia è dotato di microfoni interni che consentono all’assistente vocale di attivarsi quando si pronunciano alcuni comandi. In questo modo basta dire “Ok Google” oppure “Alexa”, dopodiché si impartisce il comando e il software lo esegue.

Per adempiere ai compiti il dispositivo deve essere collegato alla rete Wi-Fi della casa, infatti dispone di un modulo wireless per la connessione a internet senza fili. Ciò permette all’assistente digitale di realizzare una serie di operazioni da remoto, controllando tutti i dispositivi compatibili connessi alla rete, dalla smart TV alle lampadine smart. Il software è basato su una tecnologia di intelligenza artificiale collegata in cloud, per garantire che lo smart speaker abbia dimensioni compatte e non ingombri lo spazio domestico.

Di fatto lo smart speaker è l’apparecchio hardware che ospita il software e consente di usare l’altoparlante come una cassa audio, mentre l’assistente vocale è un software che diventa sempre più efficiente e preciso grazie al machine learning e all’intelligenza artificiale. L’algoritmo infatti raccoglie i dati di tutti gli smart speaker, per apprendere come migliorare le sue abilità e fornire risposte sempre più accurate agli utenti, ad ogni modo viene sempre messo a disposizione un set di comandi per sapere tutte le funzionalità che il device è capace di offrire.

Come funzionano gli smart speaker

Il funzionamento degli smart speaker è molto semplice, infatti basta acquistare un dispositivo, collegarlo alla presa elettrica ed effettuare la configurazione iniziale. L’operazione si può realizzare con il proprio smartphone, ad esempio usando l’app Google Home per impostare uno smart speaker con Google Assistant dal proprio telefono Android. I passaggi sono pochi e veloci, tuttavia il procedimento più importante è la connessione dell’apparecchio alla rete Wi-Fi.

Una volta completata la configurazione per riconoscere tutti i dispositivi connessi non resta che iniziare a usare lo smart speaker, interagendo con l’assistente virtuale per effettuare tutte le azioni che è in grado di realizzare. Ad esempio, queste tecnologie permettono di utilizzare i comandi vocali per:

spegnere e accendere le luci;

avviare la riproduzione di contenuti multimediali sullo smart TV;

impostare l’orario della sveglia mattutina;

attivare il riscaldamento tramite il termostato Wi-Fi;

avviare gli elettrodomestici da remoto.

Come scegliere lo smart speaker migliore

Per individuare quale altoparlante intelligente acquistare bisogna considerare alcuni aspetti, partendo innanzitutto dalla scelta tra gli smart speaker Google o Amazon. I device Google sono perfetti per l’intrattenimento e chi possiede dispositivi Android, come smart TV Android e smartphone con sistema operativo Android. In questo caso gli apparecchi dell’azienda di Mountain View sono senz’altro più indicati, inoltre l’assistente virtuale Google Assistant è più efficiente e interagisce in modo piuttosto naturale.

L’assistente vocale Amazon Alexa e gli smart speaker Amazon Echo sono più adatti a chi vuole usare questi device per la smart home, ad esempio per gestire tutta la domotica residenziale con la voce. Si tratta infatti di una tecnologia più evoluta per controllare la casa intelligente attraverso i comandi vocali, con un’ampia gamma di prodotti tra cui scegliere e tantissimi accessori compatibili anche di altri marchi. Inoltre oggi l’ecosistema di servizi digitali di Amazon è davvero completo, infatti include tantissime soluzioni da Prime Video ad Amazon Prime Music fino agli audiolibri di Audible.

I migliori smart speaker Amazon da acquistare

In commercio si possono trovare tantissimi altoparlanti intelligenti, con prodotti economici più semplici e accessibili e altri più avanzati perfetti per la smart home. Scopriamo quali sono gli smart speaker migliori da acquistare disponibili sul mercato, con una selezione delle proposte più interessanti nel catalogo Amazon Echo.

Amazon Echo Dot 3a generazione

Lo smart speaker Amazon più economico

L’Echo Dot terza generazione è in assoluto lo smart speaker più economico proposto dall’azienda di Seattle, un altoparlante intelligente di dimensioni compatte per ridurre l’ingombro in casa. Il device è disponibile con rivestimento in tessuto antracite o malva, ovviamente con l’integrazione dell’assistente virtuale Amazon Alexa. Supporta tantissime applicazioni come Apple Music, Amazon Music e Spotify, inoltre si possono collegare tutti gli apparecchi Echo tramite la funzione Drop In.

Perché comprarlo? È lo smart speaker Amazon Echo più economico in assoluto.

Caratteristiche principali

Altoparlante da 41 mm

Uscita audio AUX da 3,5 mm

Peso 300 grammi

Dimensioni 43 x 99 x 99 mm

Modulo Wi-Fi dual band

Amazon Echo Dot 4a generazione

Smart speaker Amazon compatto e avanzato

La quarta generazione del nuovo Amazon Echo Dot vanta funzionalità più avanzate per la smart home, è disponibile con rivestimento ceruleo o bianco ghiaccio e orologio smart integrato. Si tratta dello smart speaker Amazon più venduto di sempre, dotato di display LED per impostare l’ora e la sveglia, supporto per l’audio HD e compatibilità con tutti i device Amazon Echo presenti all’interno della casa. In questo modo si possono sfruttare tutte le abilità di Alexa, controllando i device connessi come il televisore, il termostato, il ventilatore e le telecamere di sorveglianza.

Perché comprarlo? È lo smart speaker più avanzato e compatto per chi non vuole spendere troppo.

Caratteristiche principali

Altoparlante da 41 mm a diffusione anteriore

Uscita audio AUX da 3,5 mm

Display LED per orologio

Peso 338 grammi

Dimensioni 100 x 100 x 89 mm

Modulo Wi-Fi dual band

Amazon Echo Show 5

Il miglior display smart entry level

Un prodotto differente dai classici smart speaker è Amazon Echo Show 5, un display smart per gestire la casa intelligente dotato di uno schermo touch da 5,5 pollici con risoluzione 960×480 pixel. Oltre al display l’apparecchio presenta un altoparlante da 41 mm integrato, una fotocamera da 2 MP e un modulo Wi-Fi dual band con Alexa integrata. Per una maggiore privacy è possibile disattivare i microfoni con un apposito pulsante, oppure coprire lo schermo con una specifica copertura.

Perché comprarlo? Si tratta di un display smart con altoparlante integrato e schermo touch.

Caratteristiche principali

Display touch da 5,5 pollici

Altoparlante da 41 mm

Processore MediaTek MT 8163

Display LED per orologio

Peso 410 grammi

Dimensioni 148 x 86 x 73 mm

Modulo Wi-Fi dual band

Amazon Echo Studio

Lo smart speaker Amazon top di gamma

Il prodotto top di gamma tra gli smart speaker Amazon è il modello Echo Studio, un sistema audio Hi-Fi potente con Alexa integrata per la smart home. Il device presenta dimensioni rilevanti, con un audio immersivo attraverso la compatibilità con Dolby Atmos e 1 tweeter da 25 mm, 3 midrange da 51 mm e 1 woofer da 133 mm. Ha l’hub Zigbee integrato per la gestione dei dispositivi connessi, un’uscita audio AUX da 3,5 mm con mini ottico, inoltre è compatibile con i servizi di streaming musicale in alta definizione audio come Amazon Music HD.

Perché comprarlo? Smart speaker più evoluto della gamma Amazon Echo con audio potente e immersivo.

Caratteristiche principali

Audio HD

1 tweeter da 25 mm

3 midrange da 51 mm

1 woofer da 133 mm

Peso 3,5 Kg

Dimensioni 206 x 175 mm

Modulo Wi-Fi dual band

Amazon Echo Show 10

Il display/speaker smart Amazon più avanzato

Uno smart speaker con display intelligente è Amazon Echo Show 10, il prodotto di punta nella gamma di schermi smart del brand americano. Questo modello del 2021 propone un display HD touch da 10,1 pollici con fotocamera integrata da 13 MP, con tutte le funzionalità gestibili con la voce tramite Amazon Alexa. Il dispositivo permette di configurare tutti gli apparecchi Zigbee della smart home senza utilizzare un hub separato, inoltre è possibile controllare la casa dallo schermo grazie alla telecamera incorporata, con altoparlante integrato dotato di 2 tweeter da 25 mm e 1 woofer da 76 mm.

Perché comprarlo? È un dispositivo ibrido smart speaker/display che funziona anche come telecamera di sicurezza per la casa.

Caratteristiche principali

Display touch da 10,1 pollici

Risoluzione 1280×800 pixel

2 tweeter da 25 mm e 1 woofer da 76 mm

Fotocamera da 13 MP

Peso 2560 grammi

Dimensioni 251 x 230 x 172 mm

Modulo Wi-Fi dual band MIMO

I migliori smart speaker da comprare non Amazon

Oltre ai device Amazon Echo esistono anche altri smart speaker, tra cui i prodotti Google come Nest e Home Mini e gli altoparlanti intelligenti con Alexa integrata per la gestione della smart home. Ecco i migliori smart speaker non Amazon da valutare.

Google Nest Mini

Lo smart speaker Google più piccolo ed economico

Google Nest Mini di seconda generazione è un dispositivo piccolo e compatto, al cui interno è presente l’assistente virtuale Google Assistant integrato. Propone un suono avvolgente di buona qualità, un tessuto ecologico per il rivestimento realizzato con il 100% di plastica riciclata e il riconoscimento vocale con il comando “Ok Google”. È compatibile con tutte le principali app come YouTube e Spotify, con spie LED che si attivano quando entra in funzione e l’opzione di spegnimento dei microfoni per la privacy.

Perché comprarlo? È uno smart speaker di qualità per le app Android e l’intrattenimento.

Caratteristiche principali

App Home

Processore quad-core da 1,4 GHz

Controlli touch

Peso 183 grammi

Dimensioni 98 x 42 mm

Modulo Wi-Fi e supporto Bluetooth

Sonos One 2a generazione

Lo smart speaker con l’audio migliore

Un’alternativa rispetto agli smart speaker Amazon e Google è il Sonos One di seconda generazione, un altoparlante intelligente in grado di offrire un suono eccezionale e immersivo. Il dispositivo vanta un design moderno e accattivante, con funzionalità multi-room e l’integrazione di Alexa con supporto per l’assistente digitale Google Assistant. Dispone di un modulo Wi-Fi per la connessione alla rete wireless, la compatibilità con AirPlay e prestazioni sonore di altissimo livello, paragonabili a quelle di un buon impianto stereo Hi-Fi.

Perché comprarlo? Smart speaker ideale per chi vuole un audio di alta qualità.

Caratteristiche principali

Due amplificatori digitali

Alexa integrata

Supporto Google Assistant e AirPlay

Peso 1,85 Kg

Dimensioni 161 x 119 x 119 mm

Modulo Wi-Fi