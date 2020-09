Operazione Risorgimento Digitale: le nuove Master Class di settembre per PMI e non solo

editato in: da

Settembre è il mese delle ripartenze. Quest’anno la voglia di rimboccarsi le maniche e riprendere al meglio è più forte più che mai: imprenditori, professionisti e lavoratori hanno dovuto affrontare mesi difficili e complessi, caratterizzati da una pandemia che ha bloccato e rallentato le aziende di tutto il mondo. Ma ora è il momento di lasciare tutto alle spalle e impegnarsi per recuperare il tempo perduto, con la speranza che l’emergenza rientri al più presto.

E proprio con questo intento va avanti Operazione Risorgimento Digitale, il progetto ideato da TIM in collaborazione con la Commissione Europea, per incentivare la diffusione del digitale nelle diverse sfere della società: dalla scuola, alla famiglia, fino al mondo del lavoro. Le iniziative avviate, soprattutto durante la fase emergenziale del Covid-19 sono tante: dalla scuola online Maestri d’Italia, alle Master Class pensate soprattutto per lavoratori, imprenditori e operatori dei diversi settori economici. Parliamo appunto degli incontri formativi per i professionisti che riprendono a settembre, con un fitto calendario di appuntamenti realizzati in collaborazione con NTT DATA, Manpower, Olivetti ed Engineering.

Cosa sono le Master Class di Operazione Risorgimento Digitale

Le Master Class di Operazione Risorgimento Digitale sono lezioni live gratuite a numero chiuso che è possibile seguire sull’apposita piattaforma digitale. L’obiettivo è quello di accelerare la trasformazione digitale delle PMI italiane e del mondo del lavoro in generale. Il digitale rappresenta oggi, non semplicemente un’opportunità, ma una vera e propria necessità per crescere in un mercato internazionale sempre più complesso e competitivo.

Sviluppare le relative conoscenze e competenze di settore è oggi fondamentale. Con questa consapevolezza, e per mettere a disposizione di lavoratori, imprenditori e di tutti i cittadini le opportunità offerte da internet per il rilancio dell’economia nazionale, prende il via il ciclo di incontri formativi di settembre.

Il calendario delle Master Class: tematiche, date e iscrizione

Le Master Class previste per settembre sono quattro e permettono di capire come il digitale può rappresentare una preziosa risorsa per tutti i settori economici.

Si inizia il 15 settembre con la Master Class dedicata a coloro che lavorano nel settore turistico, ma non solo. “Cultura e turismo nell’era digitale” è infatti il percorso formativo realizzato da NTT Data che abbraccia tante tematiche, dallo storytelling all’organizzazione di eventi. L’Italia conserva uno dei patrimoni artistici, culturali, architettonici più importanti e vasti del mondo. Il digitale è il canale preferenziale per diffonderlo, raccontarlo e promuoverlo: ma quali sono i modi e gli strumenti migliori per farlo?

Il ciclo di incontri che risponde a questa domanda proseguirà il 22, il 29 settembre e il 6 ottobre. Ogni appuntamento sarà incentrato su una tematica particolare che verrà affrontata grazie ai contributi ed esperienze dirette di esperti del settore. La compagnia di crociere MSCDreams, ad esempio, racconterà come, grazie al digitale, è possibile comunicare le emozioni date dal viaggio, offrendo tanti spunti ed esempi reali. Il videomaker Ludovico de Maistre spiegherà che è possibile realizzare video efficaci usando semplicemente lo smartphone, mentre la storyteller Zaira Magliozzi svelerà come e perché i social network rappresentano ottimi strumenti per promuovere arte e cultura di un territorio. Infine, Marco Venuti parlerà del ruolo del digitale per il futuro degli eventi.

La seconda Master Class, realizzata da Manpower, inizierà il 16 settembre e proseguirà il 23, il 30 settembre e il 7 ottobre. Il titolo lascia spazio a pochi dubbi: “The Skill Meter: ti raccontiamo le competenze di oggi” e approfondirà quali sono le competenze richieste oggi dal mondo del lavoro. Lorenzo Buscarino parlerà delle due più importanti skill cercate dalle aziende: la creatività e la gestione del tempo. Letizia Segantin spiegherà invece cosa è e come si coltiva la consapevolezza di sé, chiamata anche Self Awareness, e dell’importanza del Problem Solving nel mondo del lavoro. Davide Cacciatore parlerà invece di due skill trasversali ma molto richieste: il pensiero laterale e il decision making, ossia la capacità di prendere decisioni. Infine, l’intervento di Sandra Papi e Maurizio Laganà sarà incentrato sulla leadership e sullo spirito di gruppo. Non mancheranno esempi pratici ed esercitazioni per mettere in pratica quanto appreso.

Olivetti si occuperà invece di “Big Data: la valorizzazione dei dati”. A partire dal 17 settembre l’esperta Monica Rizzuti tratterà il tema portante della Data Monetization, processo che permette di trasformare le informazioni raccolte in elementi di valore. Il ciclo di incontri proseguirà il 24 settembre, il 1 e l’8 ottobre.

Grazie alla collaborazione di Engineering, infine, chiuderà il ciclo la Master Class “Realtà Aumentata e Virtuale: un mondo nuovo” tenuta da Massimo Canducci nei due incontri del 21 e 28 settembre. Saranno approfonditi diversi aspetti, dalla definizione dei concetti base alle tecnologie più efficaci, fino a diversi casi di studio e applicazione della realtà aumentata nei diversi settori, dal gaming, alla sanità, fino al commercio.

La partecipazione alle masterclass è gratuita e aperta a tutti i cittadini. Le iscrizioni sono già aperte: basta accedere al sito Operazione Risorgimento Digitale e registrarsi a uno o più eventi.

In collaborazione con TIM