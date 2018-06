Offerte anti Iliad di Tim, Wind, Tre e Vodafone per i clienti di ritorno

editato in: da

Che l’arrivo di Iliad, il nuovo operatore di telefonia mobile, in Italia potesse dare il via a una lotta agguerrita era prevedibile.

Il motivo? Iliad, si è lanciata nel mercato italiano proponendo una tariffa super vantaggiosa, indubbiamente la più bassa se confrontata con gli altri operatori. Con 5,99€, il primo milione di utenti si è portato a casa minuti e SMS illimitati, oltre a 30 gigabyte: il tutto per sempre. Con questa offerta, la francese Iliad capeggiata dall’industriale Xavier Niel, ha dato uno scossone al mercato italiano della telefonia.

Inevitabile, la risposta quasi immediata degli altri operatori telefonici, che non si sono persi d’animo e hanno dato il via a diverse controfferte. Alcune di queste sono rivolte solo agli utenti appena passati a Iliad o a ex clienti, e sono attivabili solo in negozio.

Tim ad esempio ha proposto la tariffa IperGo: gli utenti Iliad che vogliono passare a Tim possono usufruire, con questa offerta, di SMS e minuti illimitati oltre a 30 GB. Il tutto a 7€ al mese e sono inclusi anche i servizi di Lo Sai e Chiama Ora: un’offerta molto simile a quella di Iliad che propone nei 5,99€, anche il servizio Mi Richiami e la segreteria telefonica. In sostanza, le due tariffe si differenziano di poco tra loro, ma è sicuramente una mossa strategica della Tim che fornisce gratuitamente servizi (Chiama Ora e Lo Sai), che di solito prevedono un costo a parte con gli altri operatori. Per attivare la nuova sim con questa offerta della Tim, bastano 25€ (20€ sono di credito) e il gioco è fatto.

Per chi invece vuole passare a Vodafone, l’operatore lancia Special Minuti 30 GB che comprende anche 1000 minuti al mese. Siamo ben lontani però dalla proposta di Iliad. L’offerta è destinata anche agli utenti provenienti da operatori virtuali.

Wind invece propone ai suoi ex clienti, ma anche a quelli di 3 Italia (includendo dunque quelli attuali passati a Iliad), Wind All Inclusive Special 7. La tariffa prevede anche in questo caso, 30 GB a cui si aggiungono 1000 minuti e 500 SMS al costo di 7€ al mese e attivandola a 10€.

Le offerte sono valide dunque sia per utenti provenienti da altri operatori, che per clienti Iliad e solo per qualche giorno. Per attivare le tariffe rivolte agli utenti Iliad è necessario recarsi nel negozio (non sono disponibili sui siti degli operatori) che aderiscono all’offerta, portando la sim Iliad e richiedendo l’offerta desiderata e la portabilità del numero.