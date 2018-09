Nuovo iPhone, 5 cose da sapere

editato in: da

Apple ha svelato mercoledì a Cupertino tre nuovi: l’, l’e l’. Quali sono le principali novità dei nuovi smartphone?

Modelli

iPhone XS 5.8″ e iPhone XS Max 6,5″ dispongono di:

display Super Retina, un sistema a doppia fotocamera migliorato e più veloce,

il primo chip a 7 nanometri in uno smartphone, ovvero il chip A12 Bionic con Neural Engine di ultima generazione,

funzione Face ID più veloce,

suono stereo più ampio,

per la prima volta la dual SIM su iPhone.

iPhone XS e iPhone XS Max, che ha il display più grande mai visto su un iPhone, offrono il design all-screen di iPhone X e display più nitidi. iPhone XR integra le tecnologie di iPhone XS in un design all-screen in vetro e alluminio. Vanta il più evoluto LCD mai visto su uno smartphone con display Liquid Retina da 6,1″. Ha il chip A12 Bionic con Neural Engine di nuova generazione, doppia fotocamera TrueDepth, Face ID e un sistema di fotocamere che crea ritratti straordinari usando un unico obiettivo.

Colori

Oltre ai colori argento e grigio siderale, per iPhone XS e iPhone XS Max ora il robusto profilo in acciaio inossidabile è disponibile anche in color oro. Sia lo schermo sia il retro sono realizzati con vetro più resistente, con una resistenza ai graffi migliorata e una ricarica wireless più veloce. iPhone XR è disponibile in sei nuovi colori: bianco, nero, blu, giallo, corallo e (PRODUCT)RED. La verniciatura a sette strati permette di conferire al vetro posteriore sfumature precise, mentre il profilo in alluminio e quello della fotocamera sono dello stesso colore, per aggiungere un tocco di raffinatezza.

Prezzi

iPhone XS e iPhone XS Max saranno disponibili in modelli da 64GB, 256GB e 512GB nei colori grigio siderale, argento e nel nuovo color oro a partire da €1.189 (IVA inclusa) e €1.289 (IVA inclusa), rispettivamente, su apple.com, nell’app Apple Store e negli Apple Store, nonché tramite i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori (i prezzi possono variare). iPhone XR sarà disponibile nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori bianco, nero, blu, giallo, corallo e PRODUCT(RED) a partire da €889 (iva inclusa) su apple.com e negli Apple Store. Sarà inoltre disponibile presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori (i prezzi possono variare) selezionati.

Autonomia

iPhone XS offre 30 minuti di autonomia in più rispetto ad iPhone X, e iPhone XS Max offre un’ora e mezza di autonomia in più rispetto ad iPhone X, tra una ricarica e l’altra. iPhone XR ha fino a un’ora e mezza di autonomia in più rispetto ad iPhone 8 Plus.

In Italia

iPhone XS e iPhone XS Max potranno essere pre-ordinati a partire da venerdì 14 settembre e saranno disponibili nei negozi a partire da venerdì 21 settembre. iPhone XR potrà essere preordinato a partire da venerdì 19 ottobre e sarà disponibile nei negozi da venerdì 26 ottobre.

