Novoresume, il sito per creare curriculum online in pochi passi

I curriculum online sono tantissimi e vanno da quelli che permettono di creare un modello personalizzato, fino a quelli che invece mettono a disposizione dei modelli predefiniti. Molto spesso però i vari passaggi sono lenti, pesanti e faticosi. La pagina può bloccarsi a metà e dopo aver compilato con cura ogni campo, ci si può ritrovare delusi. In un solo battito di ciglia, tutto quello che rimane è solo dell’amaro in bocca. Non è però il caso di Novoresume, il sito dedicato ai curriculum online.

E’ tutto ancora in fase beta ed in lingua inglese , ma il servizio permette di sfruttare alcune funzioni predefinite. Si possono creare subito i curriculum online, oppure leggere prima la breve guida. Qui sono indicate tutte le informazioni necessarie, a partire dalla sezione dedicata alla generalità. Il secondo blocco invece riguarda i dati intermedi ed infine si arriva al campo di maggior importanza: le precedenti esperienze lavorative. Come mostrano i dati statistici, sono proprio queste a giocare un ruolo fondamentale in un’assunzione.

Oltre alle indicazioni, la guida fornisce dei piccoli suggerimenti su come è meglio impostare il tutto per avere un layout migliore e dunque ottimizzare anche l’effetto che il curriculum può esercitare sul datore di lavoro. Passando a creare il curriculum vero e proprio, si potrà scegliere tra alcuni modelli di base. Tutti specificatamente studiati per dare una buona impressione, puliti, accurati e precisi. Tutti sono il frutto di un studio psicologico e contengono le informazioni di maggior risalto nei vari punti-clou della pagina.

Una volta individuato il modello di curriculum che si preferisce, si dovrà anche scegliere la categoria adeguata fra diverse opzioni. La categoria junior riguarda coloro che sono alle prime conoscenze lavorative, mentre quella per i senior è dedicata a chi ha maturato un’esperienza lavorativa superiore ai 5 anni. Dopo aver inserito le informazioni personali, si potrà facilmente stampare tutto il testo dal proprio computer in uno dei formati indicati dal servizio. Qualche parola dev’essere spesa anche sulla grafica di Novoresume: nonostante questa contenga moltissime opzioni non è mai pesante. La navigazione è scorrevole ed il sito è pieno di ottimi tools.