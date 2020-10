Mediterranea Cosmetics: una materia prima e tanti modi di innovare

editato in: da

Il termine innovare deriva dall’unione delle parole latine in e novare e significa “produrre qualcosa di nuovo, alterare l’ordine delle cose”. In un periodo come quello attuale, dominato dal digitale e dai continui mutamenti di carattere sociale ed economico, la capacità di innovare è un requisito fondamentale per qualsiasi azienda.

In tal senso, l’Italia possiede tante realtà meritevoli, che hanno saputo captare le esigenze e novità di mercato e sfruttarle per crescere e migliorare. Tra queste spicca Mediterranea Cosmetics, brand di cosmesi dell’azienda Fratelli Carli, famosa per la produzione del pregiato olio di oliva. E proprio dalle straordinarie proprietà di questa materia prima nascono creme, sieri e altri prodotti per la cura della persona. Ma l’innovazione dell’azienda è legata anche ad altri fattori, come la capacità di sfruttare le potenzialità del digitale e la consapevolezza che oggi più che mai sia necessario produrre in modo sostenibile, integrando nuovi standard internazionali. Insomma, la compagnia è un ottimo esempio di come, anche nel nostro Paese, si possa fare innovazione senza rinunciare alle proprie radici.

Olio di oliva: una materia prima ricca di potenzialità

L’azienda Fratelli Carli viene fondata ad Imperia nel 1911 e da sempre è specializzata nella produzione di un olio di oliva alimentare pregiato, gustoso e diffuso in tutto il mondo.

Nel 1996 per iniziativa di Lucio Carli, l’azienda ha iniziato a sviluppare un business alternativo incentrato sulla produzione di creme, sieri, oli e altri articoli per la cura del corpo derivati proprio dall’olio di oliva. Infatti, questa materia prima è ricca di qualità antiossidanti e preziosi principi attivi e per questo motivo si è diffusa gradualmente anche nella cosmesi. È nato così il brand Mediterranea Cosmetics, che ha saputo affiancarsi con successo al marchio di prodotti alimentari.

In pochi anni, Mediterranea si è imposta nel mercato, grazie all’uso di materie prime di ottima qualità e metodi produttivi di ultima generazione. La ricerca continua e lo studio dei trend ha portato a formulazioni innovative ed efficaci, tra cui spicca la Crema Divina Multiaction.

Fratelli Carli e Mediterranea Cosmetics: tanti modi di innovare

Oltre ad ampliare la produzione partendo dalla stessa materia prima, il marchio Fratelli Carli ha dimostrato di avere un carattere innovativo anche in altri frangenti. Innanzitutto, è tra le prime aziende italiane ad aver venduto i propri prodotti per corrispondenza, iniziando più di un secolo fa.

Quando poi è arrivata la possibilità di usare il web per spedire in modo più veloce, ha attivato il suo canale di vendita online. Così, la compagnia è tra le pioniere dell’e-commerce in Italia. Il digitale viene usato efficacemente anche per gestire le vendite di Mediterranea Cosmetics. Ma per venire incontro a tutte le necessità, i prodotti cosmetici si possono acquistare anche per posta, telefono e negli Empori Fratelli Carli.

Parlando di innovazione e attenzione ai bisogni e trend di mercato, occorre fare riferimento ad una ulteriore importante caratteristica di Mediterranea: il brand rientra tra le Benefit Corporation certificate italiane.

La certificazione, attualmente disponibile in 71 Paesi al mondo, è rilasciata dall’ente no-profit internazionale B-Lab. Viene concessa solo ad imprese con specifici requisiti legati a performance ambientali e sociali.

Le B Corp devono infatti operare, non solo per proprio profitto, ma anche per avere un impatto positivo sul Pianeta. A tal proposito, tutte le attività di Mediterranea sono guidate dal cosiddetto Codice di Bellezza, standard di valori condiviso dai dipendenti e da tutte le aziende della filiera. Il sistema di valori è guidato da un’attenzione alla tutela dell’ambiente e delle persone, al rispetto delle generazioni future, al senso di appartenenza, all’etica e alla trasparenza.

L’uso alternativo della materia prima, la capacità di riconoscere e sfruttare le potenzialità della vendita digitale, ma anche l’ingresso tra le B-Corp di fama mondiale sono elementi che fanno di Mediterranea Cosmetics e della casa madre Fratelli Carli un ottimo esempio di avanguardia e innovazione Made in Italy.