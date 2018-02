Leucemia, bimbo salvato con terapia genica a Roma. E’ la prima volta

Le terapie per combattere il cancro segnano un altro passo importante: se le terapie ‘selettive’, che puntano alle cellule malate risparmiando quelle sane, rappresentano la nuova frontiera per esempio nel tumore al polmone, la cura per la leucemia passa attraverso al terapia genica, una sorta di ‘riprogrammazione’ delle cellule del sistema immunitario affinché riconoscano ed attacchino le cellule malate. L’hanno utilizzata i medici dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma con un bimbo di 4 anni affetto da leucemia linfoblastica acuta, refrattario a terapie convenzionali. E’ il primo paziente italiano curato con tale metodo rivoluzionario.

Ad un mese dall’infusione delle cellule riprogrammate nei laboratori del Bambin Gesù – si legge sull’Ansa -, il piccolo sta bene ed è stato dimesso: nel midollo non sono più presenti cellule leucemiche.

I linfociti del piccolo paziente, affetto da leucemia linfoblastica acuta, sono stati dunque manipolati e reindirizzati contro il bersaglio tumorale. Lo studio accademico è dell’Ospedale pediatrico di Roma (Opbg) ed è promosso da AIRC, Ministero della Salute e Regione Lazio. Secondo Franco Locatelli, direttore del dipartimento di Onco-Ematologia Pediatrica, Terapia Cellulare e Genica dell’Ospedale, si tratta di un “approccio innovativo alla cura delle neoplasie” e per Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell’Opbg, la tecnica è “una pietra miliare nel campo della medicina personalizzata”.

La tecnica di manipolazione delle cellule del sistema immunitario del paziente rientra nell’ambito della cosiddetta terapia genica o immunoterapia, una delle strategie più innovative e promettenti nella ricerca contro il cancro.

