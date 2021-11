La criptovaluta ispirata alla serie Squid Game si rivela una maxi truffa

Prime truffe della nuova finanza del Millennio. La chiamano fintech e trova la massima espressione nelle criptovalute, un asset fatto di bit e token, divenuto molto popolare nell’ultimo biennio, che ha bisogno evidentemente di una maggiore regolamentazione, anche se le autorità di controllo stanno già muovendosi in tal senso.

La truffa in questione ha a che fare con la criptovaluta Squid, collegata “ufficiosamente” a Squid Game, la nota serie Tv di Netflix, dove persone indebitate cercano di vincere del denaro con una versione mortale di qualche gioco per bambini. Di qui l’idea di lanciare una criptovaluta collegata al meme per arrivare al debutto di un gioco online ispirato proprio a Squid Game.

La criptovaluta è stata collocata il 20 ottobre, sul modello “pay-to-play”, come antesignana del nuovo gioco, che sarebbe dovuto uscire a novembre. Ai vincitori la promessa di ricchi premi, pagati rigorosamente con la criptovaluta Squid. Ma chi ha investito nella criptovaluta Squid si è ritrovato con un pugno di mosche in mano. Dopo aver guadagnato il 310mila per cento in un mese, arrivando a valere 2.861 dollari, la valuta digitale è finita a zero, per l’esattezza 0,003 dollari.

Un “giochetto” che ha sottratto ai risparmiatori 2,1 milioni di dollari, pari al market cap della cripto Squid, poiché i creatori del token sono scappati con il malloppo. Tutto è venuto a galla quando Twitter ha limitato temporaneamente l’account della criptovaluta, a causa di “attività sospette”, ma già si vociferava che sotto ci fosse una truffa, quando gli investitori hanno riscontrato notevoli difficoltà a rivendere la criptovaluta. Qualcuno aveva fatto anche notare che “whitepaper” della criptovaluta era pieno di errori grammaticali.

Criptovalute al bando? Non sono tutte una truffa, ma quando si investe è meglio sempre accertarsi su cosa si sta scommettendo, sia esso una investimento tradizionale che un investimento fintech.