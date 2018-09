L’isola di plastica riciclata per tutti i migranti

editato in: da

È stato battezzato “United Plastic Nation” il progetto che prevede di accogliere in un’unica isola tutti i profughi e i migranti del mondo. Più che di una vera e propria isola, si tratterebbe di una struttura galleggiante stampata in 3D da droni, i quali recuperano dall’Oceano gli scarti di plastica.

Il progetto è stato realizzato dagli architetti Noel Shardt e Bjoern Muendner dello studio Freischaerler Architects ed è risultato tra i cinque vincitori del concorso LA+Imagination dell’Università della Pennsylvania. La competizione ha avuto come obiettivo quello di provare ad immaginare un luogo completamente nuovo, un’isola con delle proprie regole e funzioni. I due tecnici sono riusciti a raggiungere il podio, insieme ad altri 4 artisti, grazie a questa loro particolare e creativa idea.

Infatti, il progetto di creare un’isola da zero che accolga i 65 milioni di rifugiati al mondo (una popolazione pari a quella della Gran Bretagna) e che risolva, al tempo stesso, la questione della pulizia delle acque del nostro pianeta è risultato particolarmente affascinante. L’isola sarebbe autosufficiente, i suoi abitanti coltiverebbero il cibo in serre idroponiche verticali (una tecnica di coltivazione innovativa che prevede l’assenza del comune terreno agrario), un sistema chiuso riciclerebbe l’acqua e l’energia proverrebbe da maree e dalle correnti dell’Oceano.

Un’isola riservata a coloro che richiedono asilo comunque esiste già e si trova a Nauru, una delle piccole isole al largo della Papua Nuova Guinea. È qui che l’Australia relega i migranti che chiedono di entrare nel Paese. Il nostro Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto di recente di voler prendere a modello questo luogo, così da indirizzare tutti coloro che cercano clandestinamente di entrare in Italia.

Ma Nauru è stata spesso al centro di numerose critiche, in quanto molti descrivono quest’isola come una vera prigione a cielo aperto. In questi centri sono stati denunciati, da parte del “Guardian Australian”, dei pesanti abusi nei confronti dei migranti, in particolare durante il corso dell’inchiesta denominata “Nauru Files”: i bambini vivono con le loro famiglie dietro le recinzioni, vengono intimiditi e vessati dalle guardie di sicurezza e vengono controllati in qualsiasi loro movimento.

Il progetto “United Plastic Nation” potrebbe, quindi, per molti far parte di un futuro utopico. Per altri potrebbe trasformarsi in un’incubo distopico.