Nel giro di pochi anni saranno sempre di più le aziende italiane che ricorreranno all’intelligenza artificiale e alla robotica, così come sta già avvenendo in altri Paesi, soprattutto oltreoceano.

La preoccupazione di chi non conosce bene le modalità di inserimento delle macchine nei diversi processi aziendali è che ci si avvii verso la perdita di molti posti di lavoro. Pericolo che viene scongiurato dalla necessità di controllo di queste tecnologie specifiche, che richiedono, perciò, professionisti e tecnici specializzati nel settore.

Ma come funziona l’intelligenza artificiale in azienda? Quali sono le potenzialità dei robot e quali vantaggi portano? Queste sono le domande che interessano a chi decide di investire nel cosiddetto “machine learning”, l’apprendimento automatico da parte di computer e robot attraverso l’esperienza.

Le chat bot sono uno dei modi per automatizzare le richieste frequenti dei clienti e offrire un’assistenza ai consumatori senza dover necessariamente avere una risorsa umana a disposizione. La macchina interpreta la domanda e fornisce la risposta più idonea, con un margine di errore quasi nullo.

Le decisioni da prendere in base all’analisi di dati. Spesso è necessario prendere alcune decisioni elaborando le informazioni in possesso e, avendo a disposizione un computer dotato di intelligenza artificiale, l’analisi diventa più rapida e precisa. Naturalmente, i dati raccolti possono essere utilizzati per un ragionamento “umano” e, in questo caso, la macchina diventa solo un modo per accorciare i tempi e ottimizzare le diverse fasi lavorative.

Molte aziende utilizzano, come strategia di marketing, dei software che permettono di avere risultati di ricerca personalizzati in base a caratteristiche dell’utente. Funzionano così anche alcuni siti di prenotazione di biglietti aerei, ma anche i principali motori di ricerca, con messaggi pubblicitari mirati e targetizzati.

Anche il complesso mondo della sicurezza informatica trova un grande alleato nel machine learning, grazie a nuovi software sempre più intelligenti.

Non solo, l’intelligenza artificiale può essere usata anche per rilevare le transazioni fraudolente in azienda, o addirittura per pianificare l’inventario. Dalle vendite on line, è possibile prevedere quanti pezzi di un determinato prodotto saranno acquistati e, in questo modo, il rifornimento del magazzino sarà molto più preciso e si eviteranno le eccedenze.