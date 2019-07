Gli incentivi fanno decollare le vendite di scooter elettrici

editato in: da

La mobilità è sempre più elettrica: nuove sensibilità ecologiche delle persone, ma soprattutto nuove politiche di incentivi, economici e non, favoriscono l’acquisto dei veicoli elettrici.

Le vendite di scooter, motorini e motocicli elettrici stanno avendo successo in Italia grazie all’Ecobonus per i veicoli elettrici che con il Decreto Crescita è stato esteso anche alle due ruote.

Gli incentivi all’acquisto dei veicoli elettrici riguardano riguardano tutti i veicoli a due, tre e quattro ruote di categoria L, ovvero motorini e moto di ogni cilindrata (è stato rimosso il limite di 11 kW), tricicli e quadricicli.

È stata anche ampliata la platea dei destinatari dell’incentivo, che si applicherà anche a chi rottama un qualunque veicolo di categoria L Euro 3 – prima era possibile solo per gli Euro 0, 1 e 2 – e sarà valido anche se la categoria acquistata è diversa da quella rottamata. Questi veicoli, inoltre, possono essere rottamati anche da un familiare convivente, purché in possesso del veicolo stesso da almeno 12 mesi.

L’Ecobonus ha avuto subito un impatto positivo sul mercato. Rispetto allo scorso anno, infatti, le vendite di scooter, motorini e motocicli di cilindrata 50 cc hanno fatto fatti registrare un +2,2%, pari a 5.420 veicoli in più, grazie soprattutto ai veicoli elettrici, che hanno più che raddoppiato i volumi totalizzando 871 vendite. Come ha rilevato ANCMA, Associazione di Confindustria che riunisce le aziende italiane costruttrici di veicoli a due e tre ruote.

La mobilità elettrica in Italia comincia a cambiare e da mercato di nicchia qual è stato finora si sta ampliando. Lo ha accertato TÜV Italia, ente di certificazione di qualità, energia, ambiente, sicurezza e prodotto. Stando ai dati, nel 2017 i veicoli elettrici a due ruote costituivano l’1% dell’intero settore rispetto all’incidenza dello 0,1% dei veicoli elettrici sull’intero settore delle quattro ruote.

La mobilità elettrica a due ruote è favorita anche dall’aumento dell’offerta, con l’ingresso nel mercato di nuovi produttori, ma anche dalle politiche di mobilità adottate nelle città, che incentivano la circolazione in motorino e scooter.

ANCMA ha presentato il terzo rapporto dell’Osservatorio Focus 2R, promosso insieme a Legambiente,in cui si analizzano le tendenze della mobilità elettrica su due ruote in Italia, con un approfondimento sulle caratteristiche, gli aspetti critici e gli interventi necessari.

Il rapporto conferma la crescita della mobilità elettrica a due ruote, soprattutto nelle città, dove sono aumentati i servizi si scooter sharing, ovviamente elettrici. “Nel 2017 sono infatti cresciuti dell’11 per cento le possibilità di noleggio, e in questo mercato oltre il 68 per cento delle flotte è rappresentato proprio da veicoli elettrici”, ha osservato Andrea dell’Orto, Presidente di ANCMA.

Tra le città che più hanno agevolato la mobilità elettrica c’è Milano, che ha previsto l’accesso e la sosta gratuita per i veicoli elettrici nelle aree a traffico limitato C e B. Inoltre, è stato approvato il progetto per l’implementazione della rete di ricarica pubblica per veicoli elettrici.

L’Ecobonus per i veicoli elettrici è stato rifinanziato dal Mise con ulteriori 40 milioni di euro e le nuove domande per chiedere l’incentivo sono state ammesse dall’8 luglio scorso, fino alla scadenza del 20 novembre prossimo, salvo esaurimento della dotazione. L’auspicio è il bonus che venga esteso in modo strutturale, per favorire ancora di più la mobilità elettrica.