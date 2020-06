Immuni, dell’app per il tracciamento Covid non c’è ancora traccia

editato in: da

Vaccino Covid-19, cinque sperimentazioni in gara. Pronto in autunno?

Oggi 1 giugno dovrebbe essere il giorno di Immuni, la app per il tracciamento anti-contagio Coronavirus che finalmente, dopo mesi di gestazione e con un ritardo non indifferente rispetto all’inizio della tanto acclamata Fase 2, dovrebbe essere disponibile sugli store di Apple e Google.

QuiFinanza sta monitorando da diverse ore i due store per le applicazioni iOS e Android ma, per ora, di Immuni non c’è ancora traccia. Ironico destino per una app che dovrebbe proprio “tracciare” i nostri spostamenti per aiutarci ad evitare il contagio da Covid.

A quanto si apprende da fonti del ministero dell’Innovazione, l’app sarebbe davvero pronta per essere usata, ma mancherebbe ancora l’ultimissimo ok da parte di Apple e Google. Il social tracing, creato dalla software house milanese Bending Spoons e ceduto a titolo gratuito, non sarà comunque attivo da subito.

Dove e quando inizia la sperimentazione di Immuni

Anche se si riuscirà a scaricare, e se gli accordi tra Regioni e Governo non cambieranno ancora, la sperimentazione vera e propria inizierà il 5 giugno in quattro regioni: Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria. Non tre, come si era detto inizialmente (Liguria per il Nord, Abruzzo per il Centro e Puglia per il Sud), e nemmeno sei, come il Governo aveva ipotizzato appena dopo (Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia si sono chiamate fuori).

Come funziona Immuni

Immuni invierà un sms di allerta nel caso in cui ci avviciniamo a una persona che abbia contratto il Covid. Ovvio che, per funzionare, è necessario che sia noi che le persone che incontriamo abbiamo attivato sullo smartphone sia la app che il Bluetooth. Inoltre, chi sa di essere positivo deve averlo dichiarato, inserendo l’informazione tra quelle presenti sulla propria app.

Dopo la pubblicazione dell’app toccherà poi al ministero della Salute monitorare l’operatività e l’efficacia delle funzioni. Il tempo stimato è di qualche settimana. Il rilascio dell’applicazione per tutti, a livello nazionale, dovrebbe partire il 12 giugno.