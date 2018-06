Partnership tra Google e Carrefour per realizzare l’e-commerce alimentare

editato in: da

Il più importante motore di ricerca e uno dei brand internazionali del commercio alimentare in partnership per creare un e-commerce alimentare.

Con questo auspicio la catena francese di supermercati e ipermercati Carrefour ha annunciato i dettagli di un accordo commerciale che la vedrà in prima fila con Google per studiare e poi rendere disponibile alla clientela un e-commerce digitale a partire dai primi mesi del 2019.

La sperimentazione partirà dalla Francia, nazione che ha dato i natali al gruppo poi in grado di diventare il settimo retailer mondiale per fatturato. Attraverso l’ausilio di strumenti digitali targati Google, come Google Shopping e Google Assistant, Carrefour ha intenzione di rivoluzionare l’esperienza d’acquisto dei clienti transalpini, con l’intento di digitalizzare i servizi e renderli ancor più fruibili anche da casa. L’esperienza d’acquisto sarà disponibile non solo in ambito alimentare e sarà possibile anche attraverso agli ultimi nati in casa del motore di ricerca, gli speaker Google Home. In questa direzione va anche la prossima creazione di un centro di innovazione a Parigi, che studierà le connessioni tra il commercio digitale e le esigenze del comparto alimentare.

La prima tappa sarà quella della capitale francese, dal momento che già durante questa estate i maggiori esperti di intelligenza artificiale di Carrefour e Google Cloud si ritroveranno in un laboratorio di innovazione in cui saranno proposte una serie di strumenti in grado di migliorare il rapporto tra gli utenti e la catena. Non a caso anche i 160.000 addetti dell’azienda transalpina utilizzeranno i prodotti della Google Suite, con grande soddisfazione da parte del Direttore Generale del gruppo Carrefour Alexandre Bompard: «Questa alleanza è una tappa importante nella nuova storia di Carrefour dopo l’annuncio del piano per il 2022. È la prima volta che Google si impegna con un distributore per sviluppare una forma di e-commerce alimentare su scala europea».

La notizia della partnership commerciale tra Carrefour e Google e la probabile estensione dei servizi anche al resto d’Europa è stata accolta in maniera particolarmente favorevole anche dagli investitori, dal momento che le azioni Carrefour alla Borsa di Parigi hanno fatto segnare un confortante +1,86% in controtendenza con le quotazioni del CAC40 francese.