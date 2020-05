Vaccino Covid-19, cinque sperimentazioni in gara. Pronto in autunno?

Mentre autorità politiche e scientifiche provano a gestire e contenere l'emergenza da epidemia Covid-19 - la politica nel difficile equilibrio fra esigenze sanitarie ed economiche, la medicina nel trattare in primis con farmaci antivirali i casi più delicati - è la corsa al vaccino la vera speranza per un possibile ritorno alla normalità. La ricerca coinvolge università, centri di ricerca e le principali industrie del settore farmaceutico in tutti i paesi del mondo. Alcuni studi sono già alla fase della sperimentazione sull'uomo. Cinque in particolare, da cui uscirà quella che al momento è vista come la panacea contro il virus. Naturalmente la tempistica è fondamentale, ma non è parimenti scontato che il più rapido sia anche il più efficace. Insomma una 'gara' che non va vista solo come una competizione sul tempo.