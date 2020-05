Dl Rilancio, le misure per le startup di videogiochi

Ilemanato dal Governo Conte il 19 maggio 2020 mette in campo una maxi manovra da 55 miliardi per aiutare imprese e famiglie a fronteggiare l'emergenza Coronavirus, e ad agevolare la ripartenza post-lockdown. L’obiettivo del Governo è quello di continuare, dopo il decreto Cura Italia il decreto Liquidità , a supportare tutte quelle realtà messe a durissima prova durante questa emergenza, attraverso una serie di interventi diversi. Tra le misure ci sono quelle dedicate specificamente alle startup innovative. In questa gallery vi abbiamo riassunto le caratteristiche del superbonus, con contenuti a cura del dott. Pasquale Cirigliano, partner di www.consulentiaziendaliditalia.it Qui lo speciale QuiFinanza sul Dl Rilancio).