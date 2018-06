Anche Fastweb va all’assedio di Iliad: ecco le nuove offerte

editato in: da

L’arrivo di Iliad in Italia ha messo in moto una vera e propria “rivoluzione” che sta modificando il mercato della telefonia mobile.

La prima tariffa lancio della compagnia francese Iliad, ha spiazzato gli altri operatori che in questi giorni stanno “rispondendo”, proponendo tariffe più basse rispetto a quelle precedenti. Obiettivo? Cercare di recuperare gli ex clienti e restringere il più possibile il distacco, in termini economici e di offerta, dalla tariffa di Iliad.

E dopo Tim, Vodafone e Wind, anche Fastweb scende in campo e annuncia un rinnovamento con una nuova offerta commerciale, sia per mobile che per rete fissa. Si tratta di un vero e proprio piano di espansione dei servizi reso noto attraverso il nuovo video della serie #nientecomeprima chiamato “More”, cioè “di più”. Ovvero, come afferma l’amministratore delegato della compagnia nel video, Fastweb “vuole continuare a dare di più, senza chiedere di più”.

Infatti aumentano le soglie del traffico, ma non il prezzo e i già clienti della linea fissa possono accedere a offerte ideate esclusivamente per loro. Il tutto a prezzi competitivi.

L’offerta Mobile Freedom propone 20 Giga, oltre a minuti illimitati e 100 sms, ad un costo di 10,95€ per i clienti Fastweb che hanno fisso e mobile. Diversamente, chi ha solo la tariffa mobile può accedere alla stessa offerta pagando però 15,95€ e con inclusi 10 Giga.

Le altre offerte attivabili sono: Mobile Voce che propone 1000 minuti, 100 SMS e 3 Giga al mese (se si è solo mobile il costo è di 10,95€), Mobile Entry con 100 minuti, 100 SMS e 1 Giga al mese al costo di 1,95 al mese (2,95€ per chi è solo mobile) e Mobile Giga con 300 minuti, 100 SMS e 10 Giga a 5,95€ al mese (10,95€ per chi è solo mobile).

Grandi novità anche dal punto di vista della linea fissa: i clienti con linea ADSL potranno infatti passare gratuitamente alla fibra ottica dopo aver verificato la presenza della copertura presso il proprio domicilio.

Quali sono le offerte della compagnia che prevedono l’accesso alla fibra ottica per internet e internet + telefono?

La tariffa “Internet” include, al costo di 24,95€ al mese, una connessione illimitata fino a 1 Gbit/s in caso di fibra FTTH o a 200 Mega in caso di fibra FTTC. “Internet + telefono” invece, aggiunge all’offerta “internet”, anche chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi nazionali e chiamate verso i mobile a 0,05€ al minuto. Il tutto al costo di 29,95€ al mese.