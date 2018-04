Ecco come sarà la città robot del futuro

editato in: da

Con l’avanzare della tecnologia, le città del futuro – un tempo protagoniste solo della fantascienza – saranno realtà. In alcuni luoghi del mondo si stanno facendo dei test per vedere fino a che livello di automazione si può arrivare. E la risposta è: molto in alto.

Quando Fry esce dalla capsula in cui è rimasto congelato per mille anni, si trova in una città dove tutto è governato dalla tecnologia, i robot girano tranquillamente per strada e la vita delle persone è più che hi-tech. Ecco, questo scenario alla “Futurama” del 2999 forse non è tanto distante dal nostro 2018 (anche se – probabilmente – non avremmo il piacere di conoscere Leela). Perché in città come Tokyo, Seoul, Shenzhen, Singapore, Dubai, Londra e San Francisco i governi stanno facendo proprio questo: sperimentazioni con intelligenze artificiali, robot, macchine volanti e altre cose che non possiamo nemmeno immaginare.

Le città stanno diventando troppo grandi per essere controllate in modo capillare dagli esseri umani, e le persone sono oltremodo impegnate per farlo. La tecnologia ha invaso così tanti livelli della vita che adesso non potremmo stare mai più senza wi-fi, senza shopping online, senza le app bancarie sul telefonino. Ma il traffico, l’inquinamento, le code agli uffici postali continuano ad aumentare: come fare per migliorare la vita delle persone allora? Usando i robot.

In città come Tokyo, Seoul, Shenzhen, Singapore, Dubai, Londra e San Francisco, questo tipo di esperimenti è a un livello molto avanzato. Le industrie più moderne e all’avanguardia nel settore della tecnologia stanno testando ormai da tempo l’uso di macchine senza conducente, l’utilizzo di droni per le consegne e persino dei robot per regolare il traffico. Intorno ad alcune aree urbane sono stati realizzati degli “orti verticali”, dove non esisterebbe – in realtà – terreno coltivabile. In ristoranti e attività commerciali ci sono camerieri di latta e poliziotti robot.

Sono tre le città dove sono stati soprattutto i robot a essere inseriti nella gestione della vita quotidiana: si tratta di Tokyo, Singapore e Dubai. La capitale del Giappone sta puntando a robotizzare qualsiasi ambito dell’esistente, Singapore si sta invece concentrando sull’estensione di servizi già esistenti, mentre Dubai cerca di prevenire il crimine. Le città del futuro? Esistono già.