Digital Week: Milano Capitale dell’innovazione digitale

Dal 13 e fino a domenica 17 marzo a Milano c’è la Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dal Comune di Milano con Cariplo Factory, IAB Italia e Hublab. Moltissimi i luoghi coinvolti con eventi e appuntamenti diffusi su tutto il territorio cittadino dai quartieri centrali a quelli periferici con un palinsesto variegato e un fittissimo programma di workshop, conferenze, laboratori, installazioni interattive su tematiche trasversali.

Tema dominante di questa seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno, è l’intelligenza urbana sviluppata in 500 eventi dislocati in tutto il territorio. coinvolte istituzioni, università, centri di produzione del sapere, luoghi di informazione e di ricerca, associazioni e aziende, start up e tante realtà piccole e grandi.

L’obiettivo è attenuare la difficoltà di accesso alle tecnologie promuovendo modelli di alfabetizzazione digitale che favoriscano integrazione, approfondimento e condivisione; mostrare e connettere il tessuto progettuale e produttivo della città, indicando i percorsi di crescita individuale e collettiva, già in essere e prospettici.

“Abbiamo un palinsesto completo per questa seconda edizione – commenta l’assessore Roberta Cocco (Trasformazione Digitale e Servizi Civici), che mette insieme i temi tecnologici contemporanei – intelligenza artificiale, robotica, Internet of Things, blockchain, insieme a iniziative di educazione digitale, networking tra le città per scambiarsi buone pratiche e tante, tantissime iniziative di diffusione della conoscenza digitale. Saranno cinque giorni ad altissimo tasso innovativo, durante i quali cittadini, addetti ai lavori, turisti potranno scoprire il cuore digitale che anima Milano, in tutti i suoi quartieri, quel cuore che ci sta proiettando in un futuro che non deve spaventarci ma sorprenderci. La Digital Week sarà anche l’occasione per l’Amministrazione comunale di mostrare a che punto è la trasformazione digitale della città e dove vogliamo arrivare”.

Business 20 mld in Lombardia- Parola d’ordine crescita. Il digitale in Lombardia, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, è un business da oltre 20 miliardi per 24 mila imprese e 131 mila addetti: in Italia vale oltre 50 miliardi per 115 mila imprese con 420 mila addetti. Lombardia e Italia sempre più digitali, crescono del 15% in cinque anni i settori legati a internet. Prime in Italia per imprese sono Roma e Milano con 13 mila, con una crescita per entrambe del 20% circa in cinque anni. E’ emerso nel Digital Day, nell’ambito della Digital Week, a palazzo Turati nel capoluogo lombardo.