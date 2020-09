Covid, Roche lancia il tampone rapido: risposta entro 15 minuti

editato in: da

Il colosso farmaceutico svizzero Roche ha annunciato che lancerà a breve un test rapido per la diagnosi di Covid-19, in grado di fornire risultati entro 15 minuti. In Europa dovrebbe essere disponibile entro la fine di settembre e il gruppo farmaceutico svizzero intende chiedere il via libera anche negli Usa.

Si tratta di un test che può essere eseguito senza un’infrastruttura di laboratorio, attraverso un tampone nasale, e ha un alto grado di affidabilità, informa la compagnia di Basilea in una nota. Il test rapido ha una sensibilità del 96,52 percento e una specificità del 99,68 percento, l’efficacia è stata determinata dall’analisi di 426 campioni effettuata da “due centri studi indipendenti”.

In base a quanto indicato da Roche, il test sarà disponibile entro la fine di settembre per tutti i mercati che accettano il marchio CE, mentre a breve verrà presentata una richiesta alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense – l’ente federale che si occupa della regolamentazione di farmaci, alimenti e terapia sperimentali – per l’autorizzazione all’uso di emergenza.

Il colosso renano prevede di immettere sul mercato inizialmente 40 milioni di test al mese, ma entro fine anno la capacità produttiva verrà più che raddoppiata.