Coronavirus, malati curati con il sangue dei guariti. La sperimentazione

Utilizzare il plasma del sangue di chi è guarito per curare chi è ancora ammalato. È questo il principio che guida la sperimentazione in corso negli ospedali di Pavia e Mantova, dove si lotta dal primo giorno contro l’epidemia di Coronavirus Covid-19.

Alcuni malati hanno già ricevuto il plasma di pazienti guariti dal Coronavirus che quindi hanno sviluppato gli anticorpi: è così entrata nel vivo al Policlinico di Pavia la sperimentazione della plasmaterapia, Il protocollo è stato predisposto dal servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale del San Matteo, in collaborazione con altre strutture come l’Ats di Mantova. I primi due a donare sono stati i medici di Pieve Porto Morone (Pavia), marito e moglie, primi casi di contagio da Covid-19 in provincia di Pavia.

Il plasma, ovvero la parte più ‘liquida’ del nostro sangue, è composto da acqua, proteine, nutrienti, ormoni, ma è privo di cellule. Soprattutto, però, contiene una quota di anticorpi che si sono formati dopo la battaglia vinta contro il virus, che possono tornare molto utili per le cure di chi è ancora ammalato.

“Si chiamano anticorpi neutralizzanti, si legano all’agente patogeno e lo marcano” spiega all’AGI il dottor Massimo Franchini, ematologo e primario del centro trasfusioni dell’ospedale della città (l’Asst Poma). “Il concetto di plasma convalescente – aggiunge – è in pista da 30 anni. Inoltre, nelle altre due epidemie da coronavirus, ovvero la Sars del 2002 e la Mers del 2012 è stato adoperato con successo; infine l’Organizzazione mondiale della sanità ne ammette l’utilizzo nel caso di malattie gravi per cui non ci sia un trattamento farmacologico efficace”.

La sperimentazione

Viene prelevato il plasma da pazienti guariti e lo si trasfonde in persone ancora ammalate.“Il momento giusto per immetterlo è ad uno stadio preciso della malattia – prosegue i ldottor Franchini all’AGI -: si hanno già delle manifestazioni gravi, come la scarsa ossigenazione, si è sottoposti a ventilazione assistita con casco C-pap, ma non si è ancora intubati”. La scelta del momento per iniziare la terapia non è secondaria “perché abbiamo imparato che con questa malattia ci si può aggravare anche nel giro di poche ore. E che questo processo a un certo punto diventa irreversibile”. Quando la cura funziona, invece, si osserva una “regressione”.

La trasfusione, naturalmente, ha sempre una minima soglia di pericolo: “Si tratta sempre di un prodotto biologico di origine umana, che va prelevato in sicurezza e testato”.

Infine, lo studio che si sta conducendo “non è randomizzato, ovvero non ha un braccio di controllo”, precisa il dottore, “ma in questa fase è un aspetto positivo perché in una situazione di guerra dobbiamo valutare i risultati in modo veloce. I primi, provvisori, arriveranno tra 20 giorni, quelli definitivi tra un mese”. Insomma “c’è speranza”.