Perché questo è il momento peggiore per acquistare un iPhone

Se hai intenzione di acquistare un nuovo iPhone, forse dovresti resistere ancora alcune settimane prima di farlo. Apple ha organizzato un evento, che si svolgerà il 7 settembre, durante il quale – molto probabilmente – annuncerà la sua nuova serie di iPhone 14. Ma tutto questo che effetti avrà sul mercato, i prezzi e la precedente produzione di smartphone?

Quando i modelli di iPhone 12 e 13 dovrebbero subire un calo di prezzo

Non sappiamo esattamente cosa ha in serbo Apple, ma la storia ci dice che – in prossimità dell’uscita di nuovi modelli – è sempre meglio aspettare, vedere cosa annuncia l’azienda e poi decidere se e quale serie iPhone comprare. Ora, non possiamo prevedere il futuro, ma basandoci sull’esperienza passata, lo scorso settembre, quando Apple ha annunciato l’iPhone 13, ha mantenuto l’iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 12 Mini nella sua gamma ma ha abbassato i loro prezzi.

Quindi, se la società seguirà una strategia simile nel 2022, è probabile che manterrà iPhone 12, iPhone 13 Mini e iPhone 13 come parte delle sue offerte e, probabilmente come già accaduto in passato, a costi ridotti rispetto a quelli attuali (qui i prezzi e i modelli in offerta). Il consiglio di aspettare vale perciò anche per chi non è interessato a comprare l’ultimo modello di iPhone: in questi casi è comunque meglio attendere fino agli eventi di presentazione delle nuove uscite Apple, dal momento che sia i modelli attuali ma anche quelli leggermente più vecchi probabilmente subiranno riduzioni di prezzo.

Apple annuncia il nuovo iPhone 14: stop alla produzione dei vecchi modelli

L’evento “Far Out” di Apple che si terrà il 7 settembre annuncerà a clienti e investitori tutte le novità che interesseranno i nuovi ma anche i vecchi smartphone. Alcuni modelli, infatti, non verranno più prodotti.

Chiunque stia considerando un acquisto di iPhone 13 (qui le caratteristiche principali) in questo momento dovrebbe aspettare e vedere prima di tutto se l’iPhone 14 offre aggiornamenti sostanziali. A partire da queste considerazioni, e in base a quelle che sono le proprie esigenze, sarà più facile capire se è il caso di investire in uno smartphone nuovo o riversare sul modello precedente, che magari non presenta grandi differenze e tiene bene il passo con gli aggiornamenti ma – in cambio – permette di risparmiare non poco.

Apple non ha ancora annunciato nulla di ufficiale sui suoi nuovi telefoni, tutto sarà rivelato il 7 settembre, quindi non sappiamo nulla ancora sui prezzi. Quello che sappiamo è che, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Business Insider, Apple potrebbe introdurre un iPhone 14 standard e un iPhone 14 Max più grande con uno schermo da 6,7 ​​pollici. Secondo alcuni Apple potrebbe rivelare un iPhone 14 Pro e un iPhone 14 Pro Max, ma nulla è stato detto – nemmeno in via ufficiosa – su un possibile iPhone 14 Mini.

Presumibilmente, è stato aggiunto dalla fonte, l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Max standard verranno forniti con gli stessi processori A15 presenti nell’attuale gamma di iPhone 13. Solo la serie iPhone 14 Pro riceverà un processore aggiornato noto come A16. Le fotocamere della serie iPhone 14 Pro dovrebbero anche ottenere un notevole aggiornamento con un nuovo sensore da 48 megapixel per la fotocamera principale rispetto all’attuale sensore da 12 megapixel delle fotocamere iPhone 13 (qui i suoi punti di forza). L’impatto maggiore di un sensore più grande può essere legato a migliori prestazioni della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione.