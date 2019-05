Come il digitale sta trasformando la sanità italiana ma solo in certe regioni

editato in: da

L’innovazione nel campo digitale sta investendo tutti i settori, compreso quello della sanità.

Digitalizzazione vuol dire poter accedere ai servizi e alle informazioni più velocemente, senza doversi recare ad esempio nella struttura di riferimento e fare la coda. Ma significa anche avere una propria cartella clinica online e poter consultare i referti in qualsiasi momento.

Il fenomeno è in costante crescita sia da parte dei pazienti che dei medici e in questo senso, anche la comunicazione tra loro è diventata più immediata grazie all’utilizzo di app e strumenti digitali. L’85% dei medici di medicina generale utilizza infatti la mail per comunicare con i pazienti, mentre WhatsApp è usato dal 64% di loro per spostare o fissare appuntamenti. Il 23% dei pazienti invece prenota una visita online, mentre solo il 19% paga online.

Buone notizie anche dal fronte della spesa delle strutture sanitarie che nel 2018 ha registrato una delle migliori crescite di sempre. Per quanto riguarda tecnologie e digitale i dati parlano di un +7% nel 2018 a dispetto di un solo +2% relativo al 2017.

Lo scenario è stato fotografato dal rapporto 2019 dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano e che appunto si riferisce a quanto avvenuto lo scorso anno. A fronte di questi passi in avanti tuttavia, c’è una nota un po’ dolente. In Italia non c’è ancora una governance nazionale che regoli la diffusione del digitale in campo sanitario e questo porta a delle conseguenze ben visibili attualmente.

I servizi digitali infatti non sono disponibili per tutti i cittadini, in quanto questi variano in base alla regione italiana a cui si fa riferimento. Non tutti hanno la possibilità di consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico o di prenotare e ritirare online i risultati degli esami svolti o anche di beneficiare del sistema di telemedicina domiciliare per i pazienti affetti da patologie croniche.

Una situazione che viene rimarcata anche dal Responsabile scientifico dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, Mariano Corso: “Il digitale sta modificando tutte le fasi della presa in carico del paziente. Ma per sfruttarne appieno le opportunità bisogna ripensare l’organizzazione e la governance del sistema, sviluppare le competenze del personale e rivedere la relazione fra operatori e pazienti in modo da mettere il cittadino al centro dei processi di prevenzione e cura e consentire un migliore e più rapido accesso alle informazioni e ai servizi sanitari”.