Cosa sono i Bitcoin e quanto valgono

I Bitcoin rappresentano una delle più famose monete virtuali, dette anche criptovalute, al mondo e deve la sua notorietà al fatto di non essere regolamentata o controllata da nessun governo, stato o ente economico nazionale o internazionale. I Bitcoin non vengono stampati, bensì creati e commercializzati sul web in maniera completamente virtuale. Scopriamo in questo articolo le principali caratteristiche dei Bitcoin, capostipiti di tutte le criptovalute del mondo, e a quanto ammonta attualmente il loro valore.

Bitcoin: wallet, blockchain e tecnologia peer to peer

Il primo Bitcoin è stato creato nel 2008 da Satoshi Nakamoto, nome assolutamente di fantasia la cui identità si perde nei meandri della rete come la moneta virtuale che ha creato basandosi sulla tecnologia blockchain, la quale utilizza avanzati sistemi di crittografia per generare, scambiare, tutelare e tenere traccia di tutte le transazioni generate da ogni specifica unità di questa criptovaluta.

Quantità di monete virtuali sono poi conservate all’interno di un portafoglio (in inglese wallet) a sua volta virtuale dotato di due differenti chiavi: una pubblica per essere condivisa e permettere così la sua circolazione nei mercati dove è possibile spenderla e una privata per permettere al proprietario di accedervi e gestire le transazioni in maniera sicura. Per utilizzare i Bitcoin è necessario l’utilizzo di un wallet, disponibile in tre differenti tipologie:

Desktop . La più utilizzata, in quanto permette totale autonomia nella gestione e nella messa in sicurezza del proprio capitale in Bitcoin;

. La più utilizzata, in quanto permette totale autonomia nella gestione e nella messa in sicurezza del proprio capitale in Bitcoin; Mobile . Simili ai wallet desktop, ma direttamente sul proprio smartphone;

. Simili ai wallet desktop, ma direttamente sul proprio smartphone; Web. In rete ci sono svariati siti che permettono la creazione di portafogli virtuali, la cui sicurezza è affidata alla piattaforma stessa impostando una semplice password. Attenzione che siano affidabili.

Oltre alla blockchain, i Bitcoin si basano sulla tecnologia peer to peer (P2P), la stessa utilizzata per scaricare film e musica, che suddivide le informazioni in più pezzi di file distribuiti su più computer connessi tra loro.

Bitcoin: il loro valore attuale e come funzionano

Questa tecnologia sta alla base del complesso sistema che permette ai Bitcoin di mantenere il proprio valore nel tempo ed evitare così svalutazioni. Solo nell’ultimo paio d’anni, a causa di una massiccia diffusione e conseguente creazione di nuovi Bitcoin, il valore di 1 Bitcoin oscilla oggi intorno ai 30.000€ e una capitalizzazione complessiva che si aggira oltre i 720 miliardi di euro. Come si è arrivati a tutto questo? Partiamo dalle basi. Ipotizziamo che una persona voglia inviare soldi a un’altra e che per farlo deve inviare una richiesta in rete, specificando i dati necessari per effettuare la transazione (conto di partenza e di arrivo, quantità di denaro da inviare).

Questi dati passano attraverso una serie di nodi dislocati sulla rete, chiamati nel caso delle criptovalute miners, abilitati a trascrivere la transazione e a loro volta passare i dati al nodo successivo. A ogni passaggio, il nodo trascrive i dati su un proprio registro virtuale. Se la catena alla fine risulta corretta ed è stato verificata la provenienza originaria del denaro, la transazione può definitivamente avvenire. La sua validità è dunque determinata da quelli precedenti.

Bitcoin: rischi e prospettive

I Bitcoin, e il mondo delle criptovalute in generale, rappresentano sicuramente una rivoluzione globale dal punto di vista finanziario, ampliando l’orizzonte delle possibilità nel campo degli investimenti, del trading e degli acquisti online. Non sottoposte ad alcun regolamento o controllo statale o internazionale, i Bitcoin sono pressoché fuori controllo e utilizzate anche sul mercato nero e per scopi illegali se non oscuri. I due soggetti della transazione non hanno nomi: solo una serie di numeri li definiscono. Tuttavia la loro popolarità non smette di crescere esponenzialmente. Diventa dunque fondamentale l’informazione, da fonti accreditata, per sapere bene di cosa si tratta, come funzionano e quali sono le possibili insidie nascoste dietro i Bitcoin.