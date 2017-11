BioUpper: la call per le nuove imprese attive nel mondo dell’innovazione scientifica

Gli startupper attivi nel settore dell’ innovazione scientifica dovrebbero segnare in agenda questa opportunità che partirà nel gennaio del 2018: ritorna BioUpper, un programma a sostegno di giovani talenti, una innovativa piattaforma di accelerazione per startup. Si tratta di un concorso per startup organizzato in collaborazione tra Novartis e Fondazione Cariplo che vuole contribuire allo sviluppo di idee di business più competitive superando i risultati già ottenuti nelle due precedenti edizioni.

I team finalisti degli scorsi anni infatti in grande maggioranza sono diventati imprese capaci di raccogliere investimenti sul mercato e di stringere partnership.

Da gennaio sarà possibile inviare le candidature. I team selezionati seguiranno un percorso personalizzato per dare concretamente vita al progetto di startup nelle scienze della vita. I team finalisti presenteranno il loro progetto alla giuria che nominerà 3 vincitori, ciascuno dei quali riceverà un voucher per sviluppare la propria impresa.

Come ha spiegato Georg Schroeckenfuchs, Amministratore Delegato e Country President di Novartis Italia, “abbiamo deciso di rivisitare, in partnership con Fondazione Cariplo, la formula di BioUpper, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di idee di business ancora più competitive, capaci di raccogliere investimenti e di stringere rapidamente partnership sul mercato”.

“Vogliamo far evolvere il modello di BioUpper, risultato della straordinaria sinergia tra mondo profit e non profit, mettendo a frutto la rete di Cariplo Factory, il polo della Fondazione dedicato all’open innovation. Creeremo nuove opportunità imprenditoriali per i giovani talenti delle Scienze della Vita, contribuendo a rendere più competitivo il settore biomedicale”, ha spiegato Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione Cariplo.

Quindi, se pensi di avere un’idea innovativa nel campo delle biotecnologie e cerchi supporto per farla diventare una realtà imprenditoriale, partecipa al bando di Bioupper.

Fonte: Ecoseven.net