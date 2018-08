Banca europea, 11 milioni di euro per le colonnine di ricarica

editato in: da

È stato siglato l’accordo tra la Banca europea per gli investimenti (Bei) e Enel X Mobility, che ha l’obiettivo di installare circa 14 mila colonnine di ricarica per veicoli elettrici sul territorio nazionale.

Il piano che vedrà la Bei al fianco di Enel durerà i prossimi 5 anni. Enel X Mobility è una divisione di Enel X, unità del gruppo Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e digitali. Secondo l’accordo, Enel X Mobility riceverà un finanziamento di 115 milioni di euro in totale della durata di 10 anni, garantito da Enel Spa. Di questi 115, 50 milioni di euro sono già perfezionati. L’obiettivo ambizioso di Enel X è quello di dotare il Paese di 7 mila punti di ricarica entro il 2020 e 14 mila entro il 2022. L’investimento totale è di 300 milioni di euro per un mercato, quello elettrico, sempre più in espansione. La rete di colonnine di ricarica Enel X sarà composta da colonnine Quick da 22 kW nelle città e nelle aree urbane e da colonnine Fast da 50 kW e Ultra Fast oltre i 150 kW per la ricarica più veloce nelle aree extraurbane. Saranno le città e le grandi aree metropolitane ad ottenere l’installazione di oltre il 60% dei punti di ricarica per auto elettriche.

“Siamo fortemente impegnati a dare all’Italia un contributo decisivo all’evoluzione di un sistema di mobilità sostenibile. Il nostro piano è ambizioso ed è importante avere la Bei al nostro fianco per realizzarlo. Realizzeremo una infrastruttura capillare e tecnologicamente avanzata, che contribuirà ad aumentare il numero di vetture elettriche in circolazione in Italia e porterà grandi benefici per l’ambiente, il sistema economico, le imprese e i cittadini, migliorandone la vita quotidiana e le abitudini di spostamenti e consumi” ha detto l’ad dell’Enel Francesco Starace.

Anche il vicepresidente Bei Dario Scannapieco si è mostrato soddisfatto e positivo: “Con Enel abbiamo un lunga tradizione di attività, sempre con una grande attenzione ai temi ambientali e rivolta a massimizzare i benefici finali per famiglie e Pmi: dopo le operazioni per la modernizzazione delle centrali o l’impegno da 1 miliardo per l’installazione di 41 milioni di nuovi contatori digitali, siamo ora particolarmente soddisfatti di sostenere questo progetto: l’auto elettrica contribuirà a migliorare la vita della popolazione in termini di minor inquinamento atmosferico e acustico”.

Il programma nazionale sottoscritto dai due enti è iniziato con l’avvio di ricordi con Comuni, Regioni, istituzioni pubbliche e operatori commerciali al fine di posare le colonnine di ricarica in aree pubbliche o private acessibili agli utenti. Si contano più di 350 Comuni che hanno stretto un accorto con Enel X per l’inizio della collaborazione.