Arriva Shopping e Instagram integra l’ecommerce all’interno del social

Shopping passando direttamente da Instagram? Certo che sì. Il popolare social di foto cavalca il trend del momento e permette ai marchi di rimandare in maniera diretta agli e-commerce, attraverso il prodotto che interessa all’utente.

A mostrare come lo shopping stia diventando sempre più smart, una ricerca portata avanti da Facebook. La documentazione raccolta, nel corso dello studio, ha reso noto che il 39 per cento delle persone negli ultimi tre mesi ha acquistato da smartphone e tablet.

Sbarca anche in Italia, dunque, la funzione Shopping già introdotta lo scorso anno negli Stati Uniti. Si tratta di un’opzione che permette alle numerose aziende con profili business (se ne contano ben 25 milioni in tutto il mondo), ma anche a riviste o influencer, di inserire un tag specifico nei post, che permetterà agli utenti di Instagram di fare acquisti. Il tag Shopping viene inserito nell’immagine e l’utente dovrà semplicemente cliccarci per ottenere maggiori informazioni sul prodotto, immagini specifiche e comprare direttamente sull’e-commerce.

Con il primo click si avranno le informazioni di base, con il secondo una scheda con approfondimenti. Grazie a questa seconda immagine si potranno inserire descrizione, prezzo e il link diretto per procedere con l’acquisto.

Lo scopo è quello di fornire maggiori informazioni e più puntuali, ma anche portare l’utente direttamente all’acquisto, senza dover procedere con delle ricerche online, quando interessa un prodotto.

A premiare questa funzionalità che sbarca in Italia, anche la ricerca condotta da Facebook IQ “Fashion Path to Purchase” che indica come il 39 per cento delle persone negli ultimi tre mesi abbia comprato articoli direttamente da cellulare o tablet.

E Instagram sembra essere la piazza migliore dove investire. Un social che piace ed è molto usato dalle aziende, basti pensare che l’80 per cento degli utenti ne segue almeno una e oltre 200 milioni di persone visitano un profilo Business ogni giorno. Gli utenti su Instagram non cercano solo immagini accattivanti, grazie alle Storie si possono coinvolgere maggiormente gli utenti. Un terzo delle più popolari appartiene alle aziende, che hanno una nuova funzionalità anche in quel settore. Grazie a Carosello, infatti, ci possono essere fino a tre fra foto o video all’interno di una inserzione.