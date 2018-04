Con l’Ape Piaggio è subito festa

editato in: da

L’Ape Piaggio prende nuova forma grazie alla startup Apemio: ecco come può essere utilizzata.

Piccola, unica e pratica: stiamo parlando della storica Ape Piaggio, il motofurgone ideato nel 1948 e caratterizzato dalle sue mitiche “tre ruote”. Siamo nel secondo dopoguerra e l’economia italiana inizia la sua lenta ripresa, c’è la necessità di un mezzo di trasporto affidabile, resistente e non troppo costoso.

E così, l’ingegnere Corradino Ascanio riuscì a coniugare tutte queste esigenze in un veicolo portentoso capace di sfruttare il motore della Vespa che scorrazzava per le strade della bella Italia già da due anni.

Nel corso dei decenni successivi, l’Ape Piaggio ha visto un susseguirsi di migliorie che hanno interessato non solo il motore (sempre più potente), ma anche il design. I modelli realizzati dal gruppo sono numerosi e ogni Ape si contraddistingue per i colori e gli accessori che hanno fatto di questo veicolo un vero e proprio gioiellino.

Maneggevole, compatta e robusta, l’Ape Piaggio è protagonista di un successo mondiale: solo in Asia e in India vengono prodotti mediamente ogni anno oltre 200.000 Ape. Tuttavia già dal 1993 ha inizio un periodo di crisi per il gruppo Piaggio, precisamente quando si decide di produrre il Porter in joint venture con la giapponese Daihatsu. Da lì a dieci anni il numero di veicoli prodotti per il fabbisogno europeo cala, al punto che si parla di un vero e proprio fermo nella produzione di Ape in Italia.

La versatilità dell’Ape Piaggio si riconosce anche per il suo prestarsi a “negozio mobile”. Ed è qui che entra in gioco Apemio, una startup tirolese. Quest’ultima sfruttando la compattezza e il design dell’Ape Piaggio ha dato nuova vita allo storico autoveicolo italiano ideandone due diversi modelli destinati all’utilizzo di privati in occasione di eventi speciali come matrimoni, feste o cinema all’aperto.

Per ora i modelli noleggiabili sono: Rocco (più rustico) e Stella (dallo stile più ricercato). Sono dotati entrambi di un impianto di musica Bose, di un bar e di un foto box per immortalare e stampare al momento tutti gli attimi speciali delle feste.

Il progetto ha già ottenuto un grande successo e la richiesta è molto alta. Un’alternativa originale, ideale per coloro che vogliono trascorrere una giornata o una serata in modo differente.