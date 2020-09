Amazon, un drone controlla la casa e la protegge dai ladri: come funziona

editato in: da

Nelle scorse ore Amazon ha tenuto un evento dedicato alle novità hardware in arrivo prossimamente, annunciando tra le altre cose una nuova generazione di Fire Tv e speaker Echo, o ancora l’ingresso nel mondo del cloud gaming con un servizio chiamato Amazon Luna, che includerà un catalogo di oltre 100 giochi. La novità ad aver però catturato maggiormente l’attenzione è la Always Home Cam. Si tratta di un drone in grado di volare per casa con una videocamera: la nuova frontiera nei sistemi di videosorveglianza.

Always Home Cam, come funziona il drone presentato da Amazon

Questo drone è pensato per chi vuole tenere sotto controllo la casa, magari quando va in vacanza. Non solo per quanto riguarda il tema furti, ma anche per monitorare le stanze ed eventuali guasti a elettrodomestici o improvvisi allagamenti. O ancora tenere d’occhio gli animali domestici.

Questo sistema di videosorveglianza domestica si basa infatti su un drone che può volare automaticamente in aree predeterminate della casa, così da offrire più punti di vista nonostante abbia una sola videocamera. Drone che poi è in grado di ‘rientrare alla base‘, ricaricandosi. Lo si può ovviamente azionare da remoto.

Può riconoscere gli ostacoli, e quindi evitarli, muovendosi su percorsi preimpostati. Ha dimensioni ridotte, inoltre le eliche sono protette. Ci sono voluti due anni per sviluppare il drone, che comunque può registrare solamente quando è in volo. Sarà disponibile dal 2021 e costerà circa 250 dollari.

Le altre novità annunciate da Amazon: Echo, Echo Dot, Echo Show 10, Eero e Luna

Oltre al drone, tante altre novità sono state annunciate dal colosso di Seattle: