5G, Londra apre parzialmente a Huawei: Usa irritati e delusi 

Mentre Londra si prepara a dire addio all’UE con la Brexit che finalmente vede il traguardo dopo mesi di rinvii e colpi di scena, a sorpresa sale l’asticella della tensione con gli Stati Uniti.

La Gran Bretagna, infatti, non chiude le porte al colosso cinese Huawei per la realizzazione della nuova rete di telecomunicazioni 5G, nonostante i sospetti e le pressioni furiose di Washington, con una scelta destinata a innescare la prima crepa nella special friendship fra Boris Johnson e Donald Trump proprio alla vigilia del passaggio epocale della Brexit. Un via libera parziale, con restrizioni rafforzate, che significa comunque semaforo verde e non piace affatto agli Stati Uniti.

VIA LIBERA PARZIALE – La decisione, largamente preannunciata, è giunta al termine di una riunione dirimente del Consiglio di sicurezza nazionale svoltasi a Downing Street sotto la presidenza del primo ministro Tory. Huawei sarà esclusa da ogni coinvolgimento nei network di sicurezza della cosiddetta Infrastruttura nazionale Critica, dalla fornitura di “parti sensibili” del cuore della rete e da qualsivoglia operazione nelle vicinanze di basi militari o installazioni nucleari del Regno. Mentre continuerà a fornire componentistica per la struttura “periferica” del network, sebbene con un tetto massimo di mercato del 35% del totale.

Tradotto: Huawei potrebbe fornire, ad esempio, le stazioni base, ma non gli elementi fondamentali, come i server.

USA IRRITATI E DELUSI – Non si fa attendere la reazione da parte degli Stati Uniti che si dicono “delusi dalla decisione” del governo di Boris Johnson. “Non c’è alcuna opzione sicura che consente ai fornitori ritenuti non affidabili di controllare parte di un network 5G”, commenta una fonte dell’amministrazione Usa.

ACCORDO COMMERCIALE A RISCHIO? – La mossa a sorpresa del Regno Unito, considerato l’alleato chiave dal Tycoon, potrebbe mettere a rischio la firma di un accordo commerciale tra i due Paesi dopo la Brexit. Senza dubbio, della questione si parlerà nell’incontro in programma giovedì a Downing Street tra il Premier inglese Johnson e il segretario di Stato americano, Mike Pompeo .