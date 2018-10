I 10 comuni al 100% rinnovabili, secondo Legambiente

editato in: da

Da dodici anni, il Rapporto Comuni Rinnovabili di Legambiente fornisce una panoramica sullo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili presenti in Italia.

Esso viene realizzato attraverso l’elaborazione di informazioni e dati che si ottengono da un questionario, inviato a tutti i comuni. Le risposte vengono successivamente incrociate con i dati provenienti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con i rapporti provenienti da altri enti tra cui Terna, Enea, Itabia, Fiber e Anev e, chiaramente, con le informazioni ricevute da Province, Regioni e Aziende.

Dall’ultimo Rapporto Comuni Rinnovabili si evince la nostra crescita: dal 2005, è stata senza precedenti rispetto all’Europa. Secondo il rapporto, in pochi anni, gli impianti di produzione di energia elettrica da rinnovabili sono passati da qualche centinaio ad oltre un milione e sono presenti praticamente in ogni comune italiano, dal Nord al Sud. Quindi, il mondo dell’energia in Italia sta cambiando a livelli impressionanti, spinto dalla riduzione dei costi delle tecnologie e, di conseguenza, dai numerosi investimenti in questo settore.

L’Italia è diventata un modello di riferimento a livello internazionale: il Rapporto calcola che il contributo delle Rinnovabili rispetto ai consumi elettrici è passato dal 15% al 34,3%, con esperienze di innovazione che riguardano i grandi centri ma, soprattutto, i piccoli comuni. Questo dimostra che le energie rinnovabili si possono adattare a differenti tipi di ecosistemi urbani.

In particolare, sono 40 i comuni al 100% Rinnovabili, ovvero quelli che costituiscono gli esempi migliori di innovazione energetica ed ambientale. Tra questi ne spiccano 10: Parma, Modena, Ravenna, Foggia, Ferrara, Latina, Giugliano in Campania, Pescara, Forlì, Terni e Bolzano. Complessivamente sono, invece, 545 i comuni italiani che grazie alle rinnovabili producono dal 99% al 70% di energia elettrica e 504 quelli che hanno raggiunto una percentuale dal 70 al 50%.

In queste realtà sono gli impianti a biomasse e geotermiche, allacciati alle reti di teleriscaldamento, quelli che soddisfano al meglio i fabbisogni dei cittadini. Mentre, per quanto riguarda i fabbisogni elettrici, è il mix di impianti differenti provenienti da fonti rinnovabili che riesce a soddisfarli appieno.

Il futuro delle rinnovabili è, quindi, ora. I comuni al 100% rinnovabili stanno promuovendo innovazioni di grande interesse e che stanno producendo una riduzione dei costi in bolletta sia per le imprese sia per le famiglie. Abbiamo, quindi, tutte le condizioni, per guardare con ottimismo a questo scenario.