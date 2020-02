Famoso yogurt e tipo di olio ritirati per presenza di metalli e idrocarburi

editato in: da

Attenzione allo yogurt. Dopo i casi degli ultimi giorni relativi a uova, tonno, pasta e salame, ora tocca anche allo yogurt. Lidl, Tesco e Aldi, tra le principali catene di supermercati europee, hanno pubblicato un avviso ai consumatori sul loro sito in cui informano la clientela della possibile presenza di un corpo estraneo di natura metallica negli yogurt Muller.

I prodotti Müller richiamati

A scopo precauzionale, Müller sta richiamando alcuni lotti di Müller Fruit Corner e Müllerlight, Müller Bliss Mascarpone e Müller Rice, a causa della possibile presenza di piccoli pezzi di metallo nel prodotto. La decisione segue la scoperta di un guasto ad un nastro che supporta le cinghie utilizzate per trasportare la frutta nella sua fabbrica. Il rullo è stato disallineato causando potenzialmente la caduta di piccoli pezzi di metallo nella frutta.

Müller ha sottolineato che non ha rilevato alcun metallo nei campioni dei lotti analizzati in autocontrollo. L’azienda ha comunque deciso di adottare misure precauzionali richiamando alcuni prodotti realizzati durante il periodo in cui si è sviluppato questo difetto di fabbricazione. Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione, come un possibile pericolo di lesioni.

Se avete acquistato questi yogurt potete dunque riportarli nei supermercati Aldi, Lidl e Tesco e lì verrete rimborsati del prezzo di vendita. I ritiri sono stati effettuati nei Paesi dell’Europa Nord-occidentale, e in particolare Regno Unito e Irlanda. L’allerta, almeno per il momento, non dovrebbe riguardare anche il mercato italiano, ma è bene sempre essere informati e fare attenzione.

Ritirato anche olio di sesamo

Il ministero della Salute italiano ha invece richiamato un lotto di olio di sesamo tostato Oh Aik Guan proveniente da Singapore per la presenza di idrocarburi policiclici aromatici oltre i limiti di legge. Il prodotto, segnalato anche attraverso il sistema di allerta Rasff, è venduto il taniche da 5 litri con il termine minimo di conservazione 22/05/2022, che coincide con il numero di lotto.

L’olio di sesamo richiamato è stato prodotto da Oh Aik Guan Food Industrial PTE Ltd, nello stabilimento di Senoko Drive 54, a Singapore, e distribuito in Italia da Taico Snc.

A scopo precauzionale, il distributore raccomanda di sospendere l’uso e la vendita del prodotto. Anche in questo caso, se avete acquistato questo tipo di olio, il consiglio è di riportarlo indietro al punto vendita per il rimborso o la sostituzione.