WindTre down oggi, cosa sappiamo

WindTre non funziona. Dalla mattinata di oggi, domenica 6 dicembre, la rete mobile del principale operatore telefonico del nostro Paese (quanto meno per numero di utenti di rete cellulare) funziona “a singhiozzo”. Le prime segnalazioni di malfunzionamento su portali come downdetector.it sono arrivate già nella nottata tra sabato e domenica, per intensificarsi nelle prime ore della mattinata. Il picco si è registrato attorno alle 11, quando si registravano oltre 700 segnalazioni nel giro di pochi minuti.

I tecnici WindTre sono immediatamente entrati in azione, individuando la causa dei malfunzionamento e tentando di ripristinare la situazione. Va detto, però, che ancora nel tardo pomeriggio il guasto sembra non essere completamente risolto: il numero di segnalazioni raccolte online non è mai sceso al di sotto delle 100, segno che WindTre non funziona e non si sa ancora per quanto tempo andrà avanti la situazione.

Perché WindTre non funziona oggi

Stando alle informazioni che è possibile reperire online, il guasto che ha interessato la rete mobile WindTre è piuttosto grave. Come accennato, già nella notte tra sabato e domenica gli utenti hanno iniziato a segnalare dei malfunzionamento. In particolare, chi ha una SIM WindTre lamenta l’impossibilità (o quasi) a navigare online e, in alcuni casi, anche diverse difficoltà a fare chiamate telefoniche.

Dai commenti lasciati sui social e su Downdetector.it, ad esempio, è possibile evincere che la velocità di navigazione è estremamente bassa. Molti utenti non riescono ad aprire la posta elettronica o i propri profili social, mentre ad altri il segnale risulta addirittura assente.

Anche se la natura del guasto non è ancora chiara, è possibile dedurre che si tratti di qualcosa di piuttosto grave. Le segnalazioni, infatti, sono diffuse in tutto il centro-nord Italia, segno che qualche apparato responsabile dello smistamento dei pacchetti dati abbia smesso di funzionare improvvisamente.

WindTre down, cosa sappiamo e quando verrà risolto

Al momento, da WindTre non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Visto l’andamento delle segnalazioni, è probabile che i tecnici siano impegnati nella risoluzione del guasto sin dalle primissime ore della mattinata, con risultati però alterni. Un problema del genere si era già presentato lo scorso ottobre, anche se in quel caso il malfunzionamento era stato risolto in tempistiche molto più brevi.

Molti collegano il fatto che WindTre non va agli eventi meteorologici delle ultime ore, che hanno per l’appunto coinvolto principalmente il centro-nord Italia. Anche gli orari dei guasti sembrano inoltre coincidere con quelli degli eventi più corposi ma, come detto, dall’operatore non c’è stata alcuna comunicazione a riguardo.