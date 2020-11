WhatsApp, arrivano i messaggi effimeri che si cancellano da soli

editato in: da

Grande novità per WhatsApp, annunciata da Facebook, società a cui fa capo non solo il social network omonimo ma anche l’app di messaggistica più usata in Italia. La compagnia ha dichiarato di voler rendere le conversazioni digitali più simili alle chiacchierate dal vivo con un’importante cambiamento che potrebbe rivoluzionare l’utilizzo che facciamo quotidianamente dell’applicazione. Ha introdotto per questo un’opzione che permette di inviare messaggi che spariranno dopo 7 giorni, denominati messaggi effimeri.

“Oggi i messaggi di WhatsApp spesso vivono sui nostri telefoni per sempre. Nonostante sia bellissimo tenersi stretti i ricordi degli amici e della famiglia, molto di ciò che mandiamo non deve essere per forza eterno“, ha spiegato Facebook.

“Il nostro obiettivo è fare in modo che le conversazioni su WhatsApp sembrino il più possibile come quelle fatte dal vivo. E questo significa che non devono rimanere in giro per sempre. Ecco perché siamo eccitati per la presentazione dell’opzione per far sparire i messaggi da WhatsApp”, comunica ancora la società.

Quando l’opzione sarà attivata, i nuovi messaggi inviati in una chat spariranno dopo 7 giorni. In questo modo le conversazioni “sembreranno più leggere e più private”, come ha sottolineato Facebook. In conversazioni tra due persone, ognuno dei partecipanti potrà impostare la nuova funzionalità, mentre nei gruppi saranno gli amministratori ad avere questa prerogativa.

Secondo quanto traspare dal comunicato di Facebook, la nuova opzione potrebbe presto avere diversi limiti di tempo. “Stiamo iniziando con sette giorni perché pensiamo che possa dare serenità riguardo il fatto che le conversazioni non siano permanenti, pur mantenendo la praticità per impedire di dimenticare di cosa si stesse chattando: la lista della spesa o l’indirizzo di un negozio ricevuti qualche giorno prima rimarranno ancora disponibili quando serviranno, e poi spariranno quando non saranno più utili”.

L’opzione arriverà per tutti gli utenti nel mese di novembre. Una volta attivata non avrà effetto sui messaggi già inviati. Ci sono alcuni casi in cui i messaggi effimeri potrebbero essere visibile nonostante le impostazioni dell’app: