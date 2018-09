Volo cancellato? La compagnia è tenuta a risarcire tutto

editato in: da

In caso di cancellazione del volo, il passeggero va rimborsato integralmente da parte della compagnia aerea, che ha altresì l’obbligo di liquidare le commissioni riscosse dagli intermediari al momento dell’acquisto del biglietto. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Ue, nella sentenza relativa al caso di Dirk Harms, un cittadino tedesco che aveva acquistato, per sé e la sua famiglia, dei biglietti aerei da Amburgo a Faro, nell’Algarve, in Portogallo, tramite il sito Opodo.

Il volo del signor Harms, della Vueling Airlines, è stato cancellato; quando l’uomo ha chiesto alla Vueling il rimborso del prezzo pagato alla Opodo, 1.108,88 euro, la compagnia gli ha rimborsato solo 1.031,88 euro, rifiutando di versare i 77 euro che la Opodo aveva riscosso a titolo di commissione. Il Tribunale di Amburgo, cui Harms ha fatto ricorso, si è rivolto alla Corte di Giustizia per avere lumi, chiedendo se il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero includa la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto dal vettore, cioè la commissione riscossa dall’agenzia.

Con la sentenza, la Corte risponde affermativamente, salvo che la commissione sia stata fissata all’insaputa della compagnia aerea, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Una simile interpretazione del regolamento corrisponde all’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, assicurando nel contempo un equilibrio tra i loro interessi e quelli dei vettori aerei.

