Zona arancione: tutti gli spostamenti consentiti il 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio

Oggi lunedì 28 dicembre, per tre giorni, scatta la zona arancione in tutto il territorio nazionale, poi tornerà la zona rossa fino al 3 gennaio. Il 4 sarà di nuovo arancione ma solo per un giorno, poi ancora rossa fino all’Epifania compresa.

Riaprono i negozi ma restano chiusi bar e ristoranti. Cosa cambia invece riguardo agli spostamenti rispetto ai giorni rossi prefestivi e festivi?

Ricordiamo che durante le feste, come previsto dal Governo nel decreto Natale, la regola generale è che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza, anche per far visita ad amici o parenti.

Gli spostamenti consentiti nei giorni arancioni

Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio è possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune. Quindi, è possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

Negli stessi giorni è consentito anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, sempre tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone.

La persona o le due persone che si spostano possono anche qui comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti con cui vivano abitualmente.

Sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio è possibile, per chi vive in un Comune fino a 5mila abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune, quindi eventualmente anche in un’altra Regione, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Di conseguenza, è possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro questi orari e ambiti territoriali.

Quando serve l’autodichiarazione

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, oppure dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve invece essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, mediante autodichiarazione (qui trovate il modulo da scaricare e tutte le indicazioni per compilarlo).

La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo eventuale documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili).

Si può uscire per fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui abito: fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Nel caso in cui il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Spesa, passeggiata e sport

Si può uscire per acquistare qualunque tipo di bene, non solo generi alimentari: non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Al di là delle esigenze inderogabili (motivi di lavoro, salute o necessità), si può uscire per fare una passeggiata, sempre solo tra le 5 e le 22. Stessa regola per l’attività sportiva.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti, uscire con il proprio animale da compagnia, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone, e si possono portare gli animali domestici dal veterinario.